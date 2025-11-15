Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Liga1

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Unión Minas vs. ANBA Perú por la final de Copa Perú 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Atlético – GOLPERÚ, Movistar Play
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
4:00 p.m. Liverpool FC vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA
09:00 a.m. Portugal vs. Armenia – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Hungría vs. Rep. Irlanda – Disney+ Premium
12:00 p.m. Ucrania vs. Islandia – Disney+ Premium
12:00 p.m. Serbia vs. Letonia – Disney+ Premium
12:00 p.m. Azerbaiyán vs. Francia – Disney+ Premium
12:00 p.m. Albania vs. Inglaterra – Disney+ Premium
2:45 p.m. Italia vs. Noruega – Disney+, ESPN
2:45 p.m. Israel vs. Moldavia – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF
2:00 p.m. Nigeria vs. RD Congo – FIFA+
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. River Plate – Disney+ Premium, Fanatiz
3:00 p.m. Instituto vs. Talleres Córdoba – TyC Sports, Fanatiz
6:15 p.m. Estudiantes LP vs. Argentinos Jrs. – TyC Sports, Fanatiz
6:15 p.m. Boca Juniors vs. Tigre – Disney+, ESPN, Fanatiz
6:15 p.m. Newell’s Old Boys vs. Racing – Fanatiz
6:15 p.m. Central Córdoba vs. Banfield – Disney+ Premium, Fanatiz
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:00 p.m. RB Bragantino vs. Atlético Mineiro – L1 Play, Fanatiz