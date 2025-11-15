Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Liga1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Unión Minas vs. ANBA Perú por la final de Copa Perú 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Atlético – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

4:00 p.m. Liverpool FC vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

09:00 a.m. Portugal vs. Armenia – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Hungría vs. Rep. Irlanda – Disney+ Premium

12:00 p.m. Ucrania vs. Islandia – Disney+ Premium

12:00 p.m. Serbia vs. Letonia – Disney+ Premium

12:00 p.m. Azerbaiyán vs. Francia – Disney+ Premium

12:00 p.m. Albania vs. Inglaterra – Disney+ Premium

2:45 p.m. Italia vs. Noruega – Disney+, ESPN

2:45 p.m. Israel vs. Moldavia – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

2:00 p.m. Nigeria vs. RD Congo – FIFA+


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. River Plate – Disney+ Premium, Fanatiz

3:00 p.m. Instituto vs. Talleres Córdoba – TyC Sports, Fanatiz

6:15 p.m. Estudiantes LP vs. Argentinos Jrs. – TyC Sports, Fanatiz

6:15 p.m. Boca Juniors vs. Tigre – Disney+, ESPN, Fanatiz

6:15 p.m. Newell’s Old Boys vs. Racing – Fanatiz

6:15 p.m. Central Córdoba vs. Banfield – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. RB Bragantino vs. Atlético Mineiro – L1 Play, Fanatiz

