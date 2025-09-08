Quedará en la historia: Paraguay lanzará un documental por su clasificación al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó la espera. Y es que luego de 16 años, Paraguay clasificó una Copa del Mundo al asegurar su pase al próximo Mundial 2026.

Fue con el empate a cero contra Ecuador que la Selección de Paraguay compró su boleto al Mundial 2026. En tierras albirrojas hay festejos de por medio y, también, se viene algo especial de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Resulta que se anunció el documental El Renacer Albirrojo, el cual va a retratar lo que fue la hazaña del equipo de Paraguay que dirige el director técnico Gustavo Alfaro en su clasificación a la nueva Copa del Mundo, todo en las Eliminatorias Conmebol. El mismo se estrenará en el mes de marzo.

"Estamos más que contentos y orgullosos con esta presentación. El Renacer Albirrojo es la película oficial de la clasificación de la Selección Paraguaya al Mundial".



"Siempre buscamos que la cultura se vea beneficiada a través del fútbol. Sabemos que el hincha lo va a valorar".… pic.twitter.com/hl5yf10rwh — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 8, 2025

Paraguay y un documental de época

"Este es el renacer de nuestra selección y de nuestra identidad. Queremos que todos los paraguayos puedan sentirse reflejados en una Albirroja que nos devolvió la fe y nos hace volver a sentirnos ganadores", sostuvo Silvia Caballero Greco, de la gerencia de Marketing de la APF.



Además, en la página web de la federación paraguaya se añade que "no solo contará el camino deportivo, sino también el quiebre hacia el éxito: una remontada sin precedentes que marcó un antes y un después en la historia futbolera del país".

Por último, agregan que el documental "se perfila como un hito cultural y deportivo, llevando la historia de la remontada albirroja más allá de la cancha".

Hay que tener en cuenta que la tienda de Paraguay aseguró su pase al Mundial 2026 al alcanzar los 25 puntos en la tabla de posiciones, a una jornada del final de las Eliminatorias.

