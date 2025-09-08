Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Quedará en la historia: Paraguay lanzará un documental por su clasificación al Mundial 2026

El último Mundial que jugó Paraguay fue Sudáfrica 2010.
El último Mundial que jugó Paraguay fue Sudáfrica 2010. | Fuente: Selección Paraguaya de Fútbol
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En una conferencia de prensa la Selección de Paraguay brindó detalles de lo que será 'El Renacer Albirrojo'.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó la espera. Y es que luego de 16 años, Paraguay clasificó una Copa del Mundo al asegurar su pase al próximo Mundial 2026.

Fue con el empate a cero contra Ecuador que la Selección de Paraguay compró su boleto al Mundial 2026. En tierras albirrojas hay festejos de por medio y, también, se viene algo especial de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Resulta que se anunció el documental El Renacer Albirrojo, el cual va a retratar lo que fue la hazaña del equipo de Paraguay que dirige el director técnico Gustavo Alfaro en su clasificación a la nueva Copa del Mundo, todo en las Eliminatorias Conmebol. El mismo se estrenará en el mes de marzo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Paraguay y un documental de época

"Este es el renacer de nuestra selección y de nuestra identidad. Queremos que todos los paraguayos puedan sentirse reflejados en una Albirroja que nos devolvió la fe y nos hace volver a sentirnos ganadores", sostuvo Silvia Caballero Greco, de la gerencia de Marketing de la APF.

Además, en la página web de la federación paraguaya se añade que "no solo contará el camino deportivo, sino también el quiebre hacia el éxito: una remontada sin precedentes que marcó un antes y un después en la historia futbolera del país".

Por último, agregan que el documental "se perfila como un hito cultural y deportivo, llevando la historia de la remontada albirroja más allá de la cancha".

Hay que tener en cuenta que la tienda de Paraguay aseguró su pase al Mundial 2026 al alcanzar los 25 puntos en la tabla de posiciones, a una jornada del final de las Eliminatorias.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

  • 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

Venezuela vs. Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

Perú vs. Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Paraguay Mundial 2026 Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA