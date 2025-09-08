Perú vs. Paraguay EN VIVO: juegan en el Estadio Nacional por última fecha de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Paraguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En la Selección Peruana buscarán despedirse de las eliminatorias con un resultado que mejore su alicaída imagen ante sus aficionados y evite el riesgo de caer a la última posición de la clasificación general, que actualmente ocupa Chile. La meta es vencer a Paraguay, aunque no la tendrá nada fácil.

Previo al cotejo, en Perú realizaron trabajos físicos y con balón el volante Renato Tapia y el extremo Andy Polo, quienes no disputaron el encuentro ante Uruguay. El primero no estuvo en Montevideo por suspensión, mientras que el jugador de Universitario de Deportes fue ausencia debido a una lesión muscular.

Por su parte, el combinado albirrojo ya está clasificado hacia la próxima edición de la Copa del Mundo. Cuenta con 25 puntos en la tabla de posiciones y de manera matemática consiguió su boleto al certamen en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo llegan Perú y Paraguay a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de perder 3-0 con Uruguay en Montevideo, mientras que la tienda paraguaya llega de empatar a cero ante Ecuador en Asunción, con lo que clasificó al Mundial.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. El recinto tiene una capacidad para 43,781 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Bolivia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Brasil, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Colombia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Chile, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Argentina, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 5:30 p. m.

¿Dónde pasan el Perú vs Paraguay en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Paraguay será transmitido por la señales de Movistar Deportes, América TV, GEN, Canal 13, Unicanal, Movistar Play y GEN Web.También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Paraguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ángel Romero, Diego Gómez, Matías Galarza, Damián Bobadilla; Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs Paraguay?

Para las tribunas populares, Norte y Sur, los boletos se pueden conseguir por S/79. Además, si es que se desea obtener en el sector Oriente, las mismas van desde los S/219, mientras que el Occidente va desde los S/410.

(Con información de EFE)