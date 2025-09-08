Últimas Noticias
Perú vs. Paraguay EN VIVO: juegan en el Estadio Nacional por última fecha de las Eliminatorias 2026

Señal de partido, Perú vs Paraguay en Lima por las Eliminatorias.
Señal de partido, Perú vs Paraguay en Lima por las Eliminatorias. | Fuente: Selección Peruana - FPF/Selección Paraguaya
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección Peruana disputa su último cotejo de las Eliminatorias y recibe a Paraguay en la ciudad de Lima.

Perú vs. Paraguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 18 y última de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En la Selección Peruana buscarán despedirse de las eliminatorias con un resultado que mejore su alicaída imagen ante sus aficionados y evite el riesgo de caer a la última posición de la clasificación general, que actualmente ocupa Chile. La meta es vencer a Paraguay, aunque no la tendrá nada fácil.

Previo al cotejo, en Perú realizaron trabajos físicos y con balón el volante Renato Tapia y el extremo Andy Polo, quienes no disputaron el encuentro ante Uruguay. El primero no estuvo en Montevideo por suspensión, mientras que el jugador de Universitario de Deportes fue ausencia debido a una lesión muscular.

Por su parte, el combinado albirrojo ya está clasificado hacia la próxima edición de la Copa del Mundo. Cuenta con 25 puntos en la tabla de posiciones y de manera matemática consiguió su boleto al certamen en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo llegan Perú y Paraguay a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de perder 3-0 con Uruguay en Montevideo, mientras que la tienda paraguaya llega de empatar a cero ante Ecuador en Asunción, con lo que clasificó al Mundial.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. El recinto tiene una capacidad para 43,781 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.
  • En Chile, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.
  • En Argentina, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. 
  • En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. 
  • En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. 
  • En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. 
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 5:30 p. m. 

¿Dónde pasan el Perú vs Paraguay en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Paraguay será transmitido por la señales de Movistar Deportes, América TV, GEN, Canal 13, Unicanal, Movistar Play y GEN Web.También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Paraguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ángel Romero, Diego Gómez, Matías Galarza, Damián Bobadilla; Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs Paraguay?

Para las tribunas populares, Norte y Sur, los boletos se pueden conseguir por S/79. Además, si es que se desea obtener en el sector Oriente, las mismas van desde los S/219, mientras que el Occidente va desde los S/410.

(Con información de EFE)

