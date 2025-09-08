Óscar Ibáñez confirma que se quedará hasta los partidos amistosos de noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Confirmado. Óscar Ibáñez, técnico de la Selección Peruana, confirmó que se quedará para los amistosos del mes de noviembre. En conferencia de prensa previo al partido con Paraguay por Eliminatorias, indicó que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, le pidió quedarse hasta esa fecha y él aceptó

"El presidente nos pidió que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre, le dijimos que sí, obviamente", indicó el exentrenador de Cienciano.

Por otro lado, al ser consultado sobre la información de que un grupo de jugadores le había pedido a Agustín Lozano para que siga como entrenador, no quiso referirse al tema, pero sí destacó el esfuerzo de los jugadores por aceptar la convocatoria.

"El respaldo de los jugadores se ve en la cancha, más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección, que son respetuosos con la misma, que tienen la valentía de afrontar cualquier situación, lo demuestran en el campo", dijo al inicio.

"Nosotros veníamos con un buen promedio de gol en contra y la última derrota nos desajustó un poco, pero el esfuerzo de los muchachos siempre fue importante y es importante. Los veo ahora con la disposición de querer ganar y cerrar esta eliminatoria con un triunfo que siempre es importante", finalizó.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú vs Paraguay está programado para este martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 43 086 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m. En Bolivia , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m. En Brasil , el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m. En Colombia, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 6:30 p. m.

En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Chile, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

En Argentina, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay comienza a las 8:30 p. m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 5:30 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs Paraguay comienza a las 7:30 p. m.

