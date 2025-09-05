Marcos López tras quedar fuera del Mundial 2026: "Se tienen que hacer cargo los que toman decisiones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pesar bicolor. Perú quedó fuera de carrera hacia el Mundial 2026 tras caer 3-0 ante Uruguay el último jueves, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Pese a la derrota, uno de los jugadores de la Selección Peruana que tuvo un aceptable desempeño fue el lateral izquierdo Marcos López, quien a nivel de clubes está en Copenhague y disputará la próxima Champions League.

Tras la caída en tierras charrúas, el defensa habló y dijo esperar que la ‘Bicolor’ termine el proceso eliminatorio con una victoria sobre Paraguay en casa.

"Tenemos que sacar el resultado, por más que ya estemos eliminados. Hay que pensar en el futuro. Felicitar (a los jóvenes). Kenji Cabrera estuvo tratando de encontrarse y Joao Grimaldo entró bien. Ellos marcaron el gol y después de eso manejaron mucho la pelota", sostuvo López en la zona mixta.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La palabra de Marcos López por Perú

Posteriormente, el también exfutbolista de Sporting Cristal ofreció disculpas por la goleada a manos de la 'Celeste'.

"No se ve bonito que perdamos 3-0. Unas disculpas a la hinchada y a la familia, porque merecen un poco más. Volveremos con más fuerza ya que nos hemos reivindicado de adversidades. Hay que terminar bien y de cara al futuro hay buenos jugadores. Confío en lo que viene", remarcó.

"Errores podemos enmarcar en toda la eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya se tienen que hacer cargo los que toman decisiones. Los jugadores damos la cara. Óscar (Ibáñez) es un buen técnico y me gustaría (que se quede), pero las decisiones las toma la dirigencia", acotó.

Lo que fue el partido de Perú en Uruguay

Perú, en el Centenario, tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

En tanto, los charrúas salieron con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.