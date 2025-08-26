Motivo especial: Oliver Sonne y la razón por la que no dio su camiseta a un hincha de Burnley [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza a destacar. Oliver Sonne se convirtió en el jugador por el que Burnley pasó a la tercera ronda de la EFL Cup 2025-26, la tradicional Copa de la Liga.

Y es que el lateral derecho peruano Oliver Sonne marcó el 2-1 con el que Burnley venció 2-1 en condición de local a Derby County. Su tanto llegó en el tiempo de descuento, a los 90'+1, y con esto su conjunto se llevó la victoria para mantenerse en carrera en el campeonato en mención.

Tras el cotejo, Sonne fue requerido por los fanáticos de su conjunto, firmó autógrafos y uno -incluso- le pidió su camiseta. Sin embargo, el también danés se negó a entregar su indumentaria al hincha. ¿A qué se debe ello?

Oliver Sonne fue la figura del Burnley en la EFL Cup. | Fuente: X

En imágenes que se pueden ver en redes sociales como X se ve al exfutbolista del Silkeborg IF a ras de cancha y en el momento exacto en que un fanático le pide su camiseta.

El internacional con la Selección Peruana sonrió y le indicó que se la iba a quedar. "Es por mi primer gol", es lo que se le escuchar decir al peruano. De inmediato, le pidió disculpas con un gesto.

Aaron Ramsey marcó el primer tanto para el Burnley a los 4’, pero el Derby County consiguió la igualdad cuando Bobby Clark convirtió a los 35’.

El partido de Oliver Sonne en el Burnley

Oliver Sonne fue titular en el primer partido de temporada ante el Tottenham por la Premier League y en la siguiente fecha fue al banco, teniendo minutos en el triunfo frente al Sunderland.

El técnico Scott Parker decidió la titularidad del integrante de la Selección Peruana, que se posicionó como lateral derecho en una defensa de cuatro integrantes.

Ahora, al popular 'Soni' y a su elenco tan solo les queda aguardar lo que será su rival en el siguiente etapa. Su equipo, a lo largo de la historia, nunca ha ganado la EFL Cup.