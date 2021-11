Christian Cueva le ha anotado a Bolivia por las Eliminatorias. | Fuente: EFE

No hay de otra que sacar los tres puntos en el Estadio Nacional de Lima. Este jueves, Perú recibirá a Bolivia en el marco de la jornada 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Hace tan solo dos partidos, la Selección Peruana se vio las caras ante Bolivia en La Paz. Cuando se pensó que la blanquirroja iba a rescatar al menos un punto de la altura, Ramiro Vaca dejó con las manos vacías al equipo de Ricardo Gareca en el Estadio Hernando Siles.

Para Perú es más que clave ganarle a 'La Verde' debido a que está en la penúltima casilla de las Eliminatorias con 11 puntos, dos puestos y una unidad por debajo de su rival de turno en esta fecha de la cita premundialista.

En la previa del duelo que será más que importante para ambos elencos, RPP Deportes conversó con Luis Cristaldo, exfutbolista del seleccionado boliviano quien, en su momento, jugó contra la bicolor. ¿Considera que su país es favorito? ¿A quién ve como determinante en el elenco del 'Tigre' Gareca?

Perú vs. Bolivia, un partido que marcará el destino de ambos en Eliminatorias

Luis Cristaldo jugó un Mundial en la Selección de Bolivia. | Fuente: El Diario

¿Cómo ve el partido de este jueves? Más allá de las últimas dos caídas del equipo peruano, ¿a quién ve mejor en la previa?

Ahora, para mí, el favorito es Perú por la clase de jugadores que tiene, juega de local y no le queda otro resultado que no sea la victoria. Eso hace que no se vaya a confiar ni vaya a regalar nada. No pensemos que porque perdió dos partidos deja de ser esa selección que sorprendió en anteriores Copa América y clasificada al anterior Mundial.

Cuáles son las virtudes que rescata de la Selección Peruana.

Basta con nombrar a su arquero (Pedro Gallese), quien da una seguridad tremenda a la defensa. Su mediocampo toca bien, con criterio y jerarquía. Arriba, si bien sus delanteros no han estado anotando, han generado jugadas. Espero que no se les dé.

¿Y en Bolivia a quiénes ve como piezas clave?

Sin duda Carlos Lampe. Nuestro portero ha salvado situaciones increíbles de gol. También a Marcelo Martins porque las pocas que ha tenido de visita las ha embocado. Seguro Perú nos va a querer arrinconar desde un inicio.

¿A quién ve en el equipo peruano como un jugador determinante para esta clase de cotejos?

Creo que Christian Cueva tiene un deuda pendiente por lo que pasó en La Paz. No nos olvidemos que hubo reclamos de sus compañeros cuando perdió la pelota y terminó en gol; una pelota fácil. Siempre queda esa espina de querer sacártela en el siguiente partido y más si es con el equipo con el que te pasó ese problema.

Es más que seguro que arranque...

Si juega, va a ser una pesadilla para la Selección Bolivia. Si está despierto, va a ser pesadilla para los defensores y mediocampo. Tiene una calidad tremenda y esa bronca suya de lo que le pasó en el Hernando Siles puede hacer que saque lo mejor de sí.

¿Y un empate es bueno para Bolivia en su búsqueda de seguir con vida?

Sumar es bueno, pero no lo conveniente porque hay que ganar. Hay que empezar bien ambos tiempos porque son nuestro talón de Aquiles. Entramos dormidos y cuando nos hacen daño queremos reaccionar. No debería ser así. Bolivia debe mostrar desde un inicio que quiere ganar el partido. El triunfo se puede dar. ¿Por qué no? No es imposible.

Perú y Bolivia urgen de la victoria en el Estadio Nacional

Perú tiene 11 puntos y está en el noveno lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: EFE

Bolivia también llega más que motivado por sus últimas victorias, incluido amistoso contra El Salvador.

El 1-0 contra Perú fue determinante. No es que haya sido superior porque fue parejo. Luego, ante Paraguay, se dieron las cosas porque la selección albirroja es la más floja que he visto en varios años. No tiene referentes ni figuras. Fue prácticamente jugarle de igual a igual a Bolivia en La Paz; un suicidio.

Luego se vienen otros duelos complicados. ¿Ve posible una hazaña en la recta final?

Veo que la situación general está complicada porque se han perdido puntos de local y los tenemos que recuperar de visita. Si no ganamos afuera, todo es imposible. Hay que ganarle a Perú, Venezuela y Colombia. Está complicado. Este jueves, ganando, se puede tener esa chance de lograr, al menos, un repechaje.

En Perú hemos encontrado el recambio a Paolo Guerrero en Gianluca Lapadula. ¿La Selección de Bolivia tiene un plan cuando Marcelo Martins no esté?

No hay ni uno que se le iguale. Es preocupante porque lo mismo se da con Lampe en el arco. Carecemos de jugadores de su calidad. Ni mirando hacia atrás hay alguien que pueda llegar a la mitad de lo que hace Martins. Hay jóvenes, pero no con esa calidad. Es claro.

Luis Cristaldo también fue parte del triunfo de Bolivia en la ciudad de Lima de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial Italia 1990 (2-1 en el Estadio Nacional).

Así, recuerda lo que fue ganarle a la blanquirroja como visitante, lo que fue el inicio de una buena generación que alcanzó la cita mundialista en Estados Unidos 1994.

Qué recuerdos de ese encuentro en el que sacaron un triunfo en la capital peruana.

Le jugamos de igual a igual. El segundo gol lo inicio yo. Erwin Platini Sánchez hace el 2-1 con el que ganamos. Carlos Trucco también destacó porque tapó un penal. Fue mi debut en la selección.

Qué destaca del equipo de ese entonces...

Había un buen plantel entre experiencia y juventud. Con 21 años jugué un partido trascendental. Desde divisiones menores varios quemamos etapas y había roce internacionalmente. No era raro tener esa clase de partidos. Estábamos, como dicen, "trabajados" para eso.

¿Hay alguna similitud con el conjunto que actualmente dirige César Farías?

Teníamos un 11 parejo y con experiencia internacional. Hoy vemos que solo dos o tres tienen ciertos partidos internacionales. Algunos ninguno. Solo destacan Martins y Lampe. Los demás no tienen mucha trayectoria.

