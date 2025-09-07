Paraguay ya apunta a Perú: "Vamos con las mismas ganas de siempre, a competir y ganar para sumar más puntos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paraguay, a diferencia de Perú, está clasificado al Mundial 2026 con su igualdad sin goles ante Ecuador en lo que fue la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Precisamente, el combinado paraguayo jugará este martes 9 de septiembre contra la Selección Peruana por la jornada final del camino mundialista de Conmebol. Omar Alderete, defensor de la albirroja, calentó en la previa lo que será el partido en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima.

"Felices de llegar al objetivo, disfrutando y esperamos que la gente también esté así. Vamos con las mismas ganas de siempre, a competir y a ganar. A seguir sumando minutos con el equipo entre todos y ganando más confianza", declaró el futbolista de Paraguay.

Paraguay calienta su visita contra Perú

Posteriormente, declaró lo que significó la clasificación de su país a una nueva Copa del Mundo después de 16 años.

"Hemos tenido un lindo proceso y vamos con confianza. Vamos a preparar los amistosos y queremos cerrar bien esto. La gente esperó mucho para festejar, los años de mala racha. Hay satisfacción por el grupo y el pueblo se merecía esto", remarcó.

Por último, el futbolista de Paraguay -que a nivel de clubes juega en el Sunderland- añadió que "en lo personal es un gran año. Creo que nada se compara con conseguir las metas con la selección, con la hinchada y la familia.

Además, otro de los que habló en el elenco paraguayo fue Andrés Cubas. Si bien no jugará ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas, destacó el trabajo del entrenador Gustavo Alfaro.

"Uno sabe la capacidad que tiene el 'profe', la experiencia que nos brindó y da confianza. Desde el primer día, con su motivación, nos potenció. Eso se vio reflejado en los partidos. Son momentos que hay que disfrutar", indicó.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2.

► Chile vs. Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2.

► Bolivia vs. Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU.

► Venezuela vs. Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1.

► Perú vs. Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes.