El aliento final: los precios de las entradas para el Perú vs. Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias

Perú marcha en el penúltimo puesto en la tabla de las Eliminatorias.
| Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Perú recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional en el marco de la última jornada de las Eliminatorias 2026.

Últimas dos pruebas. Perú, en el próximo mes de septiembre, visitará a Uruguay y recibirá a su par de Paraguay por las dos fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Por ejemplo, el duelo de la Selección Peruana frente a los 'charrúas' se juega el jueves 4 del mes en mención en la ciudad de Montevideo, mientras que el partido contra Paraguay está programado para el martes 9 en el Estadio Nacional, ubicado en Lima.

Así, en relación a este último cotejo en la capital peruana, ya se conocen los precios de las entradas para los hinchas que desean ver al equipo de Perú -en condición de local- por las Eliminatorias Conmebol.

Se viene el Perú ante Paraguay

Para las tribunas populares, Norte y Sur, los boletos se pueden conseguir por S/79. Actualmente, hay una preventa exclusiva vía Yape.

Además, si es que se desea obtener en el sector Oriente, las mismas van desde los S/219, mientras que el Occidente va desde los S/410.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el último antecedente entre Perú y el elenco paraguayo por las Eliminatorias Sudamericanas fue el 0-0 que se produjo en Ciudad del Este, aún con Juan Reynoso en la dirección técnica.

En tanto, el presente de la blanquirroja en la cita premundialista es el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos. Está a seis unidades del repechaje producto de dos victorias, seis empates y ocho derrotas.

Lista de convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

Selección Peruana Selección de Paraguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

