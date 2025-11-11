Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO amistosos

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Rusia por amistoso internacional FIFA. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Amistosos internacionales – FIFA

12:00 p.m. Rusia vs. Perú – Movistar Deportes, América TV, ATV y Movistar Play


Partidos de hoy, Amistoso Sub 19

11:30 a.m. Estados Unidos vs. Alemania – FIFA+


Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. FC Barcelona vs. OH Leuven – Disney+, ESPN 3

12:45 p.m. Bayern Munich vs. Arsenal – Disney+ Premium

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Manchester United vs. PSG – Disney+ Premium

3:00 p.m. Benfica vs. Twente – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:00 p.m. LDU Quito vs. Deportivo Cuenca – DGO


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:00 p.m. La Equidad vs. Deportivo Pereira – RCN Nuestra Tele

8:20 p.m. Boyacá Chicó vs. Millonarios – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Brasileirao – Brasil

6:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz

Partidos de hoy, Copa Paceña – Bolivia

2:00 p.m. SA Bulo Bulo vs. Always Ready

5:00 p.m. Nacional Potosí vs. Oriente Petrolero

7:30 p.m. The Strongest vs. Aurora


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Amistosos internacionales Selección Peruana Brasileirao

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA