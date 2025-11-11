Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO amistosos

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Rusia por amistoso internacional FIFA. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Amistosos internacionales – FIFA
12:00 p.m. Rusia vs. Perú – Movistar Deportes, América TV, ATV y Movistar Play
Partidos de hoy, Amistoso Sub 19
11:30 a.m. Estados Unidos vs. Alemania – FIFA+
Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. FC Barcelona vs. OH Leuven – Disney+, ESPN 3
12:45 p.m. Bayern Munich vs. Arsenal – Disney+ Premium
3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. Manchester United vs. PSG – Disney+ Premium
3:00 p.m. Benfica vs. Twente – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:00 p.m. LDU Quito vs. Deportivo Cuenca – DGO
Partidos de hoy, Liga de Colombia
4:00 p.m. La Equidad vs. Deportivo Pereira – RCN Nuestra Tele
8:20 p.m. Boyacá Chicó vs. Millonarios – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Brasileirao – Brasil
6:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC – Fanatiz
Partidos de hoy, Copa Paceña – Bolivia
2:00 p.m. SA Bulo Bulo vs. Always Ready
5:00 p.m. Nacional Potosí vs. Oriente Petrolero
7:30 p.m. The Strongest vs. Aurora