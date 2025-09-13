Ricardo Gareca no es el único: se conoció la lista de candidatos para ser nuevo técnico de la Selección de Venezuela

Tras su etapa en Chile, Ricardo Gareca está en la mira de la Selección de Venezuela tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) comenzó a trabajar en la elección de su nuevo entrenador y Ricardo Gareca figura como uno de los grandes candidatos para asumir las riendas tras la salida del argentino Fernando Batista.

RPP anunció hace unos días que Gareca asoma con fuerza para ponerse el buzo de la 'vinotinto'. Sin embargo, el periodista venezolano José Pineda dio a conocer que el 'Tigre' no es el único en la carpeta de la FVF.

La publicación en X (Twitter) señala que Rafael Dudamel, DT de Deportivo Pereira, comparte las preferencias con Gareca. "Rafael Dudamel, el que mejor está posicionado para la FVF, pero no consta del apoyo de otra parte de la directiva", señaló.

Sobre el exentrenador de Perú, se señaló que "Ricardo Gareca, mucha experiencia y sería una de las apuestas del entorno de la selección para construir el proceso para el 2030".

"Dudamel no irá a dirigir en la selección como interino, en caso de hacerlo sería para el proceso de las Eliminatorias desde el inicio. Todavía no se han comunicado con ningún cuerpo técnico ni con ningún entrenador", culminó.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana entre 2015 a 2022. | Fuente: Selección Peruana

Gareca y su paso por Perú

Ricardo Gareca dirigió a Perú en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas.

El 'Tigre' Gareca llevó a Perú a superar todas las fases de grupos en las Copas América, certamen que terminó en el segundo lugar tras perder la final de Brasil en 2019.

Asimismo, la bicolor clasificó a un Mundial después de 36 años al acceder a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó cerca de clasificar tras perder ante Australia en el repechaje.