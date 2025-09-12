Jean Ferrari confirmó que Cusco será inscrito como escenario para las Eliminatorias Sudamericanas

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, presentó a Antonio Spinelli como el nuevo entrenador de la Selección Femenina.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevos aires. El argentino Antonio Spinelli fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de La Selección Peruana Femenina con miras a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2027.

"Es el punto de partida de una restructuración. Antonio tiene el perfil que buscamos y confío en que logrará un cambio estructural, que es lo que necesitamos”, señaló durante la presentación.

A continuación, hizo hincapié que la prioridad es fortalecer el proyecto. “El fútbol femenino necesita una restructuración real, que incluya formación, competencia y apoyo a los clubes. Con Spinelli buscamos consolidar ese camino”, agregó.

Asimismo, Ferrari indicó que el Estadio Nacional, el Estadio de Matute, el Estadio Miguel Grau del Callao, y el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco fueron inscritos para los partidos de la bicolor.

"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", concluyó.

🚨Hay posibilidad que la #seleccionperuana femenina juegue la Liga de Naciones de local ante Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco! 🇵🇪 Hoy lo comentó Jean Ferrari⚽️. @ovacionweb #futbolfemenino pic.twitter.com/UClaQgJx8u — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) September 12, 2025

Fixture de Perú en las Eliminatorias 2027

- Fecha 1: Colombia vs Perú - 24/10/25

- Fecha 2: Perú (Descansa)

- Fecha 3: Perú vs Chile - 28/11/25

- Fecha 4: Venezuela vs Perú - 02/12/25

- Fecha 5: Perú vs Uruguay - 10/04/26

- Fecha 6: Perú vs Paraguay - 14/04/26

- Fecha 7: Ecuador vs Perú - 18/04/26

- Fecha 8: Argentina vs Perú - 05/06/26

- Fecha 9: Perú vs Bolivia - 09/06/26