Jean Ferrari confirmó que Cusco será inscrito como escenario para las Eliminatorias Sudamericanas

Jean Ferrari es nuevo director general de fútbol de la FPF.
Jean Ferrari es nuevo director general de fútbol de la FPF. | Fuente: FPF - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, presentó a Antonio Spinelli como el nuevo entrenador de la Selección Femenina.

Nuevos aires. El argentino Antonio Spinelli fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de La Selección Peruana Femenina con miras a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2027.

"Es el punto de partida de una restructuración. Antonio tiene el perfil que buscamos y confío en que logrará un cambio estructural, que es lo que necesitamos”, señaló durante la presentación.

A continuación, hizo hincapié que la prioridad es fortalecer el proyecto. “El fútbol femenino necesita una restructuración real, que incluya formación, competencia y apoyo a los clubes. Con Spinelli buscamos consolidar ese camino”, agregó.

Asimismo, Ferrari indicó que el Estadio Nacional, el Estadio de Matute, el Estadio Miguel Grau del Callao, y el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco fueron inscritos para los partidos de la bicolor.

"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", concluyó.

Fixture de Perú en las Eliminatorias 2027

- Fecha 1: Colombia vs Perú - 24/10/25
- Fecha 2: Perú (Descansa)
- Fecha 3: Perú vs Chile - 28/11/25
- Fecha 4: Venezuela vs Perú - 02/12/25
- Fecha 5: Perú vs Uruguay - 10/04/26
- Fecha 6: Perú vs Paraguay - 14/04/26
- Fecha 7: Ecuador vs Perú - 18/04/26
- Fecha 8: Argentina vs Perú - 05/06/26
- Fecha 9: Perú vs Bolivia - 09/06/26

Jean Ferrari Selección Peruana Fútbol Femenino Eliminatorias Sudamericanas Antonio Spinelli

