Jean Ferrari confirmó que Cusco será inscrito como escenario para las Eliminatorias Sudamericanas

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, presentó a Antonio Spinelli como el nuevo entrenador de la Selección Femenina.
Nuevos aires. El argentino Antonio Spinelli fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de La Selección Peruana Femenina con miras a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2027.
"Es el punto de partida de una restructuración. Antonio tiene el perfil que buscamos y confío en que logrará un cambio estructural, que es lo que necesitamos”, señaló durante la presentación.
A continuación, hizo hincapié que la prioridad es fortalecer el proyecto. “El fútbol femenino necesita una restructuración real, que incluya formación, competencia y apoyo a los clubes. Con Spinelli buscamos consolidar ese camino”, agregó.
Asimismo, Ferrari indicó que el Estadio Nacional, el Estadio de Matute, el Estadio Miguel Grau del Callao, y el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco fueron inscritos para los partidos de la bicolor.
"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", concluyó.
Fixture de Perú en las Eliminatorias 2027
- Fecha 1: Colombia vs Perú - 24/10/25
- Fecha 2: Perú (Descansa)
- Fecha 3: Perú vs Chile - 28/11/25
- Fecha 4: Venezuela vs Perú - 02/12/25
- Fecha 5: Perú vs Uruguay - 10/04/26
- Fecha 6: Perú vs Paraguay - 14/04/26
- Fecha 7: Ecuador vs Perú - 18/04/26
- Fecha 8: Argentina vs Perú - 05/06/26
- Fecha 9: Perú vs Bolivia - 09/06/26