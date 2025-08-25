Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

"Te pegaba mal": Ricardo Gareca habló del juego de Carlos Zambrano en la Selección Peruana

Ricardo Gareca dirigió a Carlos Zambrano en la Selección Peruana.
Ricardo Gareca dirigió a Carlos Zambrano en la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ricardo Gareca, en entrevista con Jefferson Farfán, habló de diversos temas sobre su paso en la Selección Peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador argentino Ricardo Gareca destacó su paso por la Selección Peruana y la calidad de los jugadores que dirigió a lo largo de los siete años que se puso el buzo de la bicolor.

Gareca se refirió en especial a Carlos Zambrano en su posición como defensa central. Recordó el temperamento y liderazgo del jugador de Alianza Lima.

Sin embargo, el 'Tigre' Gareca recordó la jugada contrar el paraguayo Almirón. “Nos mirábamos con el ‘Bocha’ (Santín) y Néstor (Bonillo) y decíamos ‘le tiró un codazo’. Quedábamos medios desorientados porque le hablábamos antes de los partidos”, dijo. 

"Se ve que es más fuerte que él porque te pegaba y te pegaba mal", sostuvo.

Gareca reveló cuál es su selección favorita entre Perú o Chile

Ricardo Gareca se refirió a su exitoso paso como técnico de la Selección Peruana, que volvió a un Mundial después de 36 años bajo su cargo. Esta hazaña coloca al 'Tigre' como uno de los mejores entrenadores en la historia de la bicolor.

Por tal motivo, no sorprendió que Gareca elija a Perú como su selección favorita por encima de Chile, en el cual fue seleccionador por 17 meses hasta que fue despedido en junio pasado.

"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", dijo de forma contundente en una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'.

Gareca dirigió 17 partidos a la Selección de Chile entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. El balance no fue favorable con solo cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Carlos Zambrano Selección Peruana Ricardo Gareca

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA