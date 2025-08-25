"Te pegaba mal": Ricardo Gareca habló del juego de Carlos Zambrano en la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador argentino Ricardo Gareca destacó su paso por la Selección Peruana y la calidad de los jugadores que dirigió a lo largo de los siete años que se puso el buzo de la bicolor.

Gareca se refirió en especial a Carlos Zambrano en su posición como defensa central. Recordó el temperamento y liderazgo del jugador de Alianza Lima.

Sin embargo, el 'Tigre' Gareca recordó la jugada contrar el paraguayo Almirón. “Nos mirábamos con el ‘Bocha’ (Santín) y Néstor (Bonillo) y decíamos ‘le tiró un codazo’. Quedábamos medios desorientados porque le hablábamos antes de los partidos”, dijo.

"Se ve que es más fuerte que él porque te pegaba y te pegaba mal", sostuvo.

Nunca vi a Gareca sonreír tanto, ni con su gran amigo Ruggeri en ESPN, como en este adelanto de su charla con Farfán y Cucurucho. Parece se viene la gran nota con Ricardo Gareca.

Zambrano, "Pegaba y pegaba mal"

Corzo "Actitud y moral"

Carrillo "Es un mentiroso"

Gareca reveló cuál es su selección favorita entre Perú o Chile

Ricardo Gareca se refirió a su exitoso paso como técnico de la Selección Peruana, que volvió a un Mundial después de 36 años bajo su cargo. Esta hazaña coloca al 'Tigre' como uno de los mejores entrenadores en la historia de la bicolor.

Por tal motivo, no sorprendió que Gareca elija a Perú como su selección favorita por encima de Chile, en el cual fue seleccionador por 17 meses hasta que fue despedido en junio pasado.

"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", dijo de forma contundente en una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'.

Gareca dirigió 17 partidos a la Selección de Chile entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. El balance no fue favorable con solo cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.