El 'Tigre' es "prioridad": desde Venezuela reportan que Ricardo Gareca interesa como DT de la 'vinotinto'

Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú.
Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú.
José Luis Blanco Pagán

José Luis Blanco Pagán

·

La Selección de Venezuela se quedó sin entrenador tras la salida del argentino Fernando Batista. ¿Ricardo Gareca será su reemplazante?

La Selección de Venezuela perdió su gran chance de acceder al repechaje rumbo al Mundial 2026. Un sueño que no pudo cumplir luego de perder por 6-3 ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín. Por este motivo, el entrenador argentino Fernando Batista fue despedido de la dirección técnica.

Ante la salida de Batista, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya piensa en su sucesor de cara al camino al Mundial 2030 y entre los nombres que maneja se encuentra Ricardo Gareca, que en las Eliminatorias que acaban de terminar no tuvo una buena campaña como DT de Chile.

RPP pudo conocer que Ricardo Gareca es la prioridad para sumir el buzo de la Selección de Venezuela, de acuerdo a información de periodistas venezolanos como es el caso de Alfredo Coronis.

Luego de desvincularse de la selección chilena, Gareca indicó que se siente con "fuerzas" para volver a asumir un nuevo reto como entrenador. "Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico", sostuvo hace unas semanas.

Hay que indicar, que Venezuela tuvo en los últimos años entrenadores argentinos: José Néstor Pekerman (2021-2023) y Fernando Batista (2023-2025).

Gareca y su paso por Perú

Ricardo Gareca dirigió a Perú en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas.

El 'Tigre' Gareca llevó a Perú a superar todas las fases de grupos en las Copas América, certamen que terminó en el segundo lugar tras perder la final de Brasil en 2019.

Asimismo, la bicolor clasificó a un Mundial después de 36 años al acceder a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó cerca de clasificar tras perder ante Australia en el repechaje.

Ricardo Gareca Selección de Venezuela Selección Peruana Eliminatorias 2026

