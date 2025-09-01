Últimas Noticias
Carlos Zambrano seguro de lograr una victoria ante Uruguay: "Iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación"

Carlos Zambrano espera triunfo ante Uruguay por Eliminatorias
Carlos Zambrano espera triunfo ante Uruguay por Eliminatorias | Fuente: X
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil", indicó Carlos Zambrano previo al encuentro con Uruguay por Eliminatorias.

Nada es imposible. Carlos Zambrano, defensor de la Selección Peruana, aseguró que buscarán el triunfo ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conversación con los medios, el jugador de Alianza Lima indicó que los últimos partidos se han jugado de manera digna, por lo que espera quedarse con un triunfo.

"Debemos dejar de lado la tabla. Sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente", indicó en un inicio.

"Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil. Iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación", complementó.

Equipo con experiencia y apoyo de la afición

Por otro lado, dijo que la Bicolor cuenta con jugadores de experiencia y que puede hacerle frente a cualquier selección. Además, pidió el apoyo de los aficionados para los dos últimos partidos de las Eliminatorias.

"El torneo local ha ido creciendo, se ha visto reflejado en los torneos internacionales, tenemos un equipo experimentado para hacerles frente a cualquier selección. No nos sentimos menos que nadie", indicó.

"Más que nunca necesitamos el apoyo de ellos, aún quedan dos fechas, somos conscientes de la situación en que estamos, pero pase lo que pase vamos a dejar el alma dentro del campo", finalizó.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
Tags
Carlos Zambrano Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026 Selección Peruana

