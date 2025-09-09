Últimas Noticias
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Venezuela sigue arriba: Josef Martínez puso el 2-1 sobre Colombia en las Eliminatorias (VIDEO)

Venezuela va por el repechaje del Mundial FIFA 2026
Venezuela va por el repechaje del Mundial FIFA 2026 | Fuente: FIFA
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Josef Martínez le devolvió la ventaja a Venezuela ante Colombia para mantenerse a un paso de acceder al repechaje del Mundial 2026.

Venezuela y Colombia se enfrentan este martes en el Estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los ‘cafeteros’ ya están clasificados para el Mundial, mientras que la ‘Vinotinto’ busca llegar al repechaje intercontinental donde tendría una oportunidad más para hacerse presente en la Copa del Mundo.

Con la obligación puesta desde el lado de Venezuela, Telasco Segovia abrió el marcador apenas a los 3, no obstante, el empate llegó a través de Yerry Mina (10’). Cuando parecía que el panorama podía complicarse para el local, apareció Josef Martínez para convertir el 2-1.

Salomón Rondón, clave en el primer gol, remató contra la portería de Kevin Mier. El arquero bloqueó, pero no pudo contener la pelota, lo que fue aprovechado por Josef Martínez para anticipar a sus rivales y empujar el balón para el 2-1 venezolano en Maturín.

¿Qué necesita Venezuela para llegar al repechaje del Mundial 2026?

La Vinotinto (18) es sétima en las Eliminatorias, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y juegan en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.

Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Josef Martínez marcó el 2-1 de Venezuela ante Colombia
Josef Martínez marcó el 2-1 de Venezuela ante Colombia | Fuente: GOLPERÚ

Venezuela vs. Colombia: así formaron en las Eliminatorias

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón ©, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Castaño; James Rodríguez ©, Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Tags
Josef Martínez Selección de Venezuela Selección de Colombia Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Videos más vistos

