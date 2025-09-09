Venezuela sigue arriba: Josef Martínez puso el 2-1 sobre Colombia en las Eliminatorias (VIDEO)

Josef Martínez le devolvió la ventaja a Venezuela ante Colombia para mantenerse a un paso de acceder al repechaje del Mundial 2026.
Venezuela y Colombia se enfrentan este martes en el Estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los ‘cafeteros’ ya están clasificados para el Mundial, mientras que la ‘Vinotinto’ busca llegar al repechaje intercontinental donde tendría una oportunidad más para hacerse presente en la Copa del Mundo.
Con la obligación puesta desde el lado de Venezuela, Telasco Segovia abrió el marcador apenas a los 3, no obstante, el empate llegó a través de Yerry Mina (10’). Cuando parecía que el panorama podía complicarse para el local, apareció Josef Martínez para convertir el 2-1.
Salomón Rondón, clave en el primer gol, remató contra la portería de Kevin Mier. El arquero bloqueó, pero no pudo contener la pelota, lo que fue aprovechado por Josef Martínez para anticipar a sus rivales y empujar el balón para el 2-1 venezolano en Maturín.
¿Qué necesita Venezuela para llegar al repechaje del Mundial 2026?
La Vinotinto (18) es sétima en las Eliminatorias, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y juegan en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.
Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.
Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.
Venezuela vs. Colombia: así formaron en las Eliminatorias
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón ©, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.
Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Castaño; James Rodríguez ©, Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.
