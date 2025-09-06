Últimas Noticias
Venezuela vs. Colombia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido clave por las Eliminatorias 2026?

Venezuela vs. Colombia: ¿cuándo juegan por fecha 18 de Eliminatorias 2026?
Venezuela vs. Colombia: ¿cuándo juegan por fecha 18 de Eliminatorias 2026? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido entre Venezuela y Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la 'Vinotinto' buscando el cupo para el repechaje.

Llega la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y el sueño de Venezuela de llegar a su primera Copa del Mundo sigue intacto. La ‘Vinotinto’ está a un paso de quedarse con el cupo para el repechaje intercontinental y depende de sí misma en su duelo contra Colombia.

Tras la dura derrota de 3-0 ante Argentina el pasado jueves, Venezuela tuvo a su favor que Bolivia y Perú cayeron por el mismo marcador. La Blanquirroja quedó fuera de carrera y mantiene un punto de diferencia sobre La Verde.

Contra Colombia se jugará una final, teniendo a un rival que ya está clasificado al Mundial 2026.

Venezuela vs Colombia: ¿qué necesita la ‘Vinotinto’ para conseguir el repechaje de las Eliminatorias 2026?

La Vinotinto es séptima con 18 puntos, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Es decir, si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y jugarán en condición de local.

Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.

Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Colombia EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Venezuela contra el seleccionado de Colombia está programado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, en Maturín (Venezuela). El recinto tiene capacidad para recibir a 51 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a la 01:30 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver el Venezuela vs Colombia EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Venezela vs. Colombia será transmitido EN VIVO por TV en Perú por GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD). En Venezuela, el cotejo va por las señal de Televen, en Colombia va a través de Caracol y RCN, mientras que en Bolivia mediante Tigo Sports 2. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, TVES y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Venezuela vs Colombia: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón ©.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez ©, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

Venezuela vs Colombia: ¿cuánto pagan las apuestas por el triunfo de la ‘Vinotinto’?

Casa de ApuestasVENEZUELAEMPATECOLOMBIA
Betano2.503.003.15
Apuesta Total2.403.103.10
Doradobet2.403.143.14
Te Apuesto2.443.013.15
  • Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.

Selección de Venezuela Selección de Bolivia Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

