Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Ecuador vs. Argentina: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias 2026?

Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias
Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Revisa los detalles del partido que sostendrán Ecuador y Argentina en la última fecha de las Eliminatorias.

Ecuador, ya clasificado al Mundial 2026, recibirá a Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamerianas. La 'Albiceleste' llega a tierras ecuatorianas sin Lionel Messi, que no jugará por descanso.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs. Argentina EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Ecuador contra el seleccionado de Argentina está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Bnaco Pichincha, en Guayaquil. El recinto tiene capacidad para recibir a 59 283 espectadores, aproximadamente.

A qué hora juegan Ecuador vs Argentina EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.
  • En Bolivia, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.
  • En Brasil, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.
  • En Venezuela, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.
  • En Colombia, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.
  • En Chile, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.
  • En Argentina, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m. 
  • En Ecuador, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m. 
  • En Uruguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m. 
  • En Paraguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m. 
  • En México (CDMX), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 5:00 p. m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m. 
  • En España, el partido Ecuador vs Argentinacomienza a la 01:00 a. m. (miércoles)

¿Dónde ver el Argentina vs. Ecuador EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Ecuador vs. Argentina será transmitido EN VIVO por TV en Perú por Latina. En Bolivia, el cotejo va por las señal de Tigo Sports, en Brasil va a través de Globo y SporTV, mientras que en Venezuela mediante VV Play. Vía streaming, el partido va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Argentina vs. Ecuador: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Nico Paz, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Ecuador: Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Páez y Enner Valencia.

Argentina vs. Ecuador: ¿cuánto pagan las apuestas por el triunfo de la ‘Tricolor’?

Casa de ApuestasECUADOREMPATEARGENTINA
Betano3.452.722.55
Apuesta Total3.332.802.54
Doradobet3.402.802.54
Te Apuesto3.382.802.52
  • Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.

Tags
Eliminatorias 2026 Selección de Argentina Selección de Ecuador Eliminatorias Sudamericanas

