Ecuador vs. Argentina: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por las Eliminatorias 2026?

Revisa los detalles del partido que sostendrán Ecuador y Argentina en la última fecha de las Eliminatorias.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ecuador, ya clasificado al Mundial 2026, recibirá a Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamerianas. La 'Albiceleste' llega a tierras ecuatorianas sin Lionel Messi, que no jugará por descanso.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs. Argentina EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido de Ecuador contra el seleccionado de Argentina está programado para el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Bnaco Pichincha, en Guayaquil. El recinto tiene capacidad para recibir a 59 283 espectadores, aproximadamente.

A qué hora juegan Ecuador vs Argentina EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m. En Bolivia , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m. En Brasil , el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m. En Venezuela, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En Colombia, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

En Chile, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En Argentina, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En Ecuador, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 6:00 p. m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 8:00 p. m.

En México (CDMX), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 5:00 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Ecuador vs Argentina comienza a las 7:00 p. m.

En España, el partido Ecuador vs Argentinacomienza a la 01:00 a. m. (miércoles)

¿Dónde ver el Argentina vs. Ecuador EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Ecuador vs. Argentina será transmitido EN VIVO por TV en Perú por Latina. En Bolivia, el cotejo va por las señal de Tigo Sports, en Brasil va a través de Globo y SporTV, mientras que en Venezuela mediante VV Play. Vía streaming, el partido va por YouTube Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Argentina vs. Ecuador: alineaciones posibles

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Nico Paz, Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

Ecuador: Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Páez y Enner Valencia.

Argentina vs. Ecuador: ¿cuánto pagan las apuestas por el triunfo de la ‘Tricolor’?

Casa de Apuestas ECUADOR EMPATE ARGENTINA Betano 3.45 2.72 2.55 Apuesta Total 3.33 2.80 2.54 Doradobet 3.40 2.80 2.54 Te Apuesto 3.38 2.80 2.52

Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.