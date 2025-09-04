Perú vs Uruguay en vivo: ¿Dónde escuchar en directo la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Uruguay en vivo se enfrentan en Montevideo en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. La ‘Bicolor’ se juega su última chance a nivel matemático frente al combinado charrúa. ¿Cómo sintonizar desde tu radio? Conoce los detalles y no te pierdas la transmisión del partido con RPP.

► Perú vs. Uruguay EN VIVO: sigue EN DIRECTO el partido en Montevideo por fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Uruguay en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El partido Uruguay vs Perú está programado para este jueves 4 de Septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, el cual tiene una capacidad para más de 60 mil asistentes, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El choque va desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. de Uruguay.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m. En Uruguay , el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.



¿Dónde escuchar el Perú vs Uruguay en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Perú vs Uruguay desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo escuchando RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para seguir el partido de las Eliminatorias 2026.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde ver transmisión Perú vs Uruguay en vivo y en directo?

En tanto, el Uruguay vs Perú será transmitido a nivel nacional por TV en señal abierta a través de América TV y ATV, mientras que también podrá ser visto vía cable por medio de Movistar Deportes. De otro lado, todas las incidencias las encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Perú vs Uruguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.