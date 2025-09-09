Venezuela vs Colombia en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular el partido por la última fecha de Eliminatorias 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela vs Colombia se enfrentan en vivo por la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas 2026 en un decisivo duelo en Maturín. La 'Vinotinto' podría conseguir por primera vez el cupo al repechaje al Mundial 2026 con una victoria. El partido será transmitido en diferentes señales y a continuación te contamos cómo verla desde Televen en directo, así como también cómo seguir el minuto a minuto en RPP.

► Venezuela vs Colombia en vivo: ¿qué canales de TV pasan la última fecha por repechaje de Eliminatorias 2026?

La ‘Vinotinto’, dirigida por Fernando Batista, viene de caer por 3-0 en su visita a Argentina, pero quedó favorecido por la derrota con el mismo marcador de Bolivia ante Colombia. Ahora, Venezuela deberá ganar para asegurar el cupo al repechaje al Mundial. En caso consiga cualquier otro resultado, deberá esperar que el ‘Verde’ no sume ante Brasil en la última fecha.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Colombia en vivo por la fecha 18 de Eliminatorias 2026?

El partido Venezuela vs Colombia está programado para este martes 9 de septiembre el Estadio Monumental de Maturín, ubicado en la ciudad de Maturín y que cuenta con un aforo para 51 mil personas. El encuentro va desde las 7:30 p.m. (Hora de Venezuela) y 6:30 p.m. de Perú.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia en vivo por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 en Sudamérica?

En Perú , el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia , el partido Venezuela vs Colombia comienza a la 6:30 p.m.



, el partido Venezuela vs Colombia comienza a la 6:30 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 7:30 p.m. En Brasil, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 6:30 p.m.



En Chile, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Colombia comienza a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Venezuela vs Brasil en vivo por TV y streaming?

El partido Venezuela vs Brasil será transmitido en diferentes países de Latinoamérica. Así, en Perú podrá ser visto desde Gol Perú (Canal 14), mientras que en Venezuela el choque de Eliminatorias podrá ser seguido a través de Televen, Venevisión y TVes.

¿Cómo ver Televen en vivo para seguir el Venezuela vs Colombia?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite diferentes eventos deportivos y futbolísticos, como es el caso de los partidos de la ‘Vinotinto’. Para las Eliminatorias 2026, cuenta con los derechos televisivos de los choques de su selección y a continuación puedes conocer cómo sintonizarlo.

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Alineaciones posibles del Venezuela vs Colombia

Selección de Venezuela: Romo, Aramburu, Ángel, Ferraresi, Navarro, Makoun, Cásseres, Rincón, Bello, Rondón y Savarino. DT: Fernando Batista.

Romo, Aramburu, Ángel, Ferraresi, Navarro, Makoun, Cásseres, Rincón, Bello, Rondón y Savarino. DT: Fernando Batista. Selección de Colombia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Janer Lucumí, Mojica, Lerma, Castaño, Arias; Quintero, Díaz y Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Vargas, Muñoz, Sánchez, Janer Lucumí, Mojica, Lerma, Castaño, Arias; Quintero, Díaz y Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

