¡Acaricia el repechaje! Golazo de Telasco Segovia para el 1-0 de Venezuela ante Colombia en Maturín (VIDEO)

Venezuela y Colombia se enfrentan en el Estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la ‘Vinotinto’ busca quedarse con el séptimo lugar de la clasificación en Conmebol, el que le brindará el pase al repechaje intercontinental.

En solo 3 minutos, Venezuela se puso en ventaja gracias a un golazo de Telasco Segovia, el mediocampista del Inter Miami, que con una gran definición abrió la cuenta para mantener intacta la opción de su selección de clasificar por primera vez al Mundial de la FIFA.

Tras un balón largo, el goleador Salomón Rondón contuvo la marca de la defensa colombiana y consiguió habilitar a Telasco Segovia. El 16 eludió a un rival y definió alto para el 1-0 de Venezuela, que depende de sí misma para dejar atrás a Bolivia y llegar al repechaje intercontinental de marzo.

Venezuela o Bolivia al repechaje del Mundial 2026

La Vinotinto (18) es sétima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y juegan en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.

Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Bolivia (17) marcha en la octava casilla. A sus necesidades se suman que están pendiente de lo que suceda entre venezolanos y ‘cafeteros’.

Si Bolivia gana llega a los 20 puntos, por lo que con el empate o derrota de Venezuela lo superará para ser sétimo e ir al repechaje mundialista.

Si empata, como máximo podría alcanzar el mismo puntaje de Venezuela, aunque para dejarlo atrás tendría que esperar una caída ‘Vinotinto’ por 12 o más goles de diferencia. La derrota liquida toda opción boliviana.

Venezuela vs. Colombia: así formaron en las Eliminatorias

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón ©, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier; Muñoz, Sanchez, Mina, Angulo; Ríos, Lerma, Castaño; James Rodríguez ©, Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.