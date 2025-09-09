Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01
La Agenda

Gracias a:

¡Acaricia el repechaje! Golazo de Telasco Segovia para el 1-0 de Venezuela ante Colombia en Maturín (VIDEO)

Telasco Segovia abrió la cuenta para Venezuela ante Colombia
Telasco Segovia abrió la cuenta para Venezuela ante Colombia | Fuente: Captura
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Apenas a los 3 minutos, Telasco Segovia sorprendió con un derechazo que puso en ventaja a Venezuela sobre Colombia por las Eliminatorias.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela y Colombia se enfrentan en el Estadio Monumental de Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la ‘Vinotinto’ busca quedarse con el séptimo lugar de la clasificación en Conmebol, el que le brindará el pase al repechaje intercontinental.

En solo 3 minutos, Venezuela se puso en ventaja gracias a un golazo de Telasco Segovia, el mediocampista del Inter Miami, que con una gran definición abrió la cuenta para mantener intacta la opción de su selección de clasificar por primera vez al Mundial de la FIFA.

Tras un balón largo, el goleador Salomón Rondón contuvo la marca de la defensa colombiana y consiguió habilitar a Telasco Segovia. El 16 eludió a un rival y definió alto para el 1-0 de Venezuela, que depende de sí misma para dejar atrás a Bolivia y llegar al repechaje intercontinental de marzo.


Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Venezuela o Bolivia al repechaje del Mundial 2026

La Vinotinto (18) es sétima, teniendo por ahora el boleto para el repechaje. Si derrota en Maturín a Colombia en la última jornada, va a la repesca. Solo dependen de sí mismos y juegan en condición de local, por lo que la ilusión es máxima.

Si Venezuela empata con Colombia, necesitará que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto.

Si Venezuela pierde, necesitará que Bolivia no gane. Si La Verde empata, igualarán en puntaje, pero la diferencia de goles es grande. Los llaneros tienen -7 y los altiplánicos -19.

Bolivia (17) marcha en la octava casilla. A sus necesidades se suman que están pendiente de lo que suceda entre venezolanos y ‘cafeteros’.

Si Bolivia gana llega a los 20 puntos, por lo que con el empate o derrota de Venezuela lo superará para ser sétimo e ir al repechaje mundialista.

Si empata, como máximo podría alcanzar el mismo puntaje de Venezuela, aunque para dejarlo atrás tendría que esperar una caída ‘Vinotinto’ por 12 o más goles de diferencia. La derrota liquida toda opción boliviana.

Así fue el gol de Telasco Segovia ante Colombia por las Eliminatorias
Así fue el gol de Telasco Segovia ante Colombia por las Eliminatorias | Fuente: GOLPERÚ

Venezuela vs. Colombia: así formaron en las Eliminatorias

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón ©, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier; Muñoz, Sanchez, Mina, Angulo; Ríos, Lerma, Castaño; James Rodríguez ©, Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Venezuela Telasco Segovia Selección de Colombia Videos más vistos Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA