¡Panamá sueña con el Mundial! Cecilio Waterman anotó con un potente remate ante Guatemala

Selección de Panamá con Cecilio Waterman.
Selección de Panamá con Cecilio Waterman.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El exdelantero de Alianza Lima colocó el 1-0 de Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Panamá sigue aferrada al sueño del Mundial 2026 gracias a Cecilio Waterman, que abrió el marcador para su selección en el partido clave ante Guatemala de visitante por las Eliminatorias Concacaf.

A los 30 minutos del primer tiempo, Panamá pugnaba por el primer tanto y gracias a su vocación ofensiva, logró el 1-0 gracias a Waterman, que tras una buena maniobra, convirtió con un potente remate de derecha.

Waterman confirma su buen momento con este tanto después de consagrarse campeón de la liga chilena con Coquimbo Unido.

Tras el duelo ante Guatemala, Panamá afrontará su último encuentro del Grupo A de la ronda final de las Eliminatorias en duelo de local frente a El Salvador, que podría definir su pase al Mundial.

Guatemala vs Panamá: así arrancaron en partido

Guatamala: Nicolás Hagen; Aaron Herrera, José Ardón, Jonathan Franco, José Pinto José Morales; José Rosales, Stheven Robles, Jesús López; Rubio Rubin, Oscar Santis.

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Fidel Escobar, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Azarias Londoño, Carlos Harvey, Eric Davis, Andrés Andrade; Cecilio Waterman y Aníbal Godoy.

