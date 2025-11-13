Últimas Noticias
Nicki Nicole deslumbra con vestido a lo 'Tim Burton' en los Latin Grammy 2025: “Es mi look” [VIDEO]

Nicki Nicole deslumbró con un elegante vestido al estilo “Tim Burton” en los Latin Grammy 2025. | Fuente: @latingrammys
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Deslumbrante! Nicki Nicole reapareció luego de terminar su relación con Lamine Yamal. “Me gusta mucho lo ‘Dark’”, expresó la cantante argentina en los Latin Grammy 2025.

Nicki Nicole deslumbró con un elegante vestido al estilo “Tim Burton” en los Latin Grammy 2025. | Fuente: Instagram (hbomaxar)

Nicki Nicole deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. La cantante argentina estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Naiki donde compitió con: Bad Bunny (Debí tirar más fotos), Fariana (Underwater), Papatinho (MPC) y Yandel (Elyte).

Previo a la ceremonia, la compositora y modelo rosarina no desaprovechó la oportunidad para lucir ante las cámaras un elegante vestido oscuro. Según resaltó la propia Nicki, su look se basa en un concepto “Dark” inspirado en las ilustraciones del famoso director Tim Burton.

“Mi look está bastante inspirado en algo que a mí me gusta mucho que es lo Dark (oscuro). Me gusta mucho este concepto de Halloween. Tim Burton en sí. Así que es algo que va conmigo la verdad”, declaró la intérprete de Mamichula a la revista Vogue Latinoamérica.

En efecto, según mencionó Nicki Nicole, los vestidos de color negro es algo que ya usó en varias nominaciones en los Latin Grammy. “Siento que es parte de mi mundo vampirezco”, sostuvo.

Por otro lado, recalcó estar emocionada por ser considerada, otra vez, en una nominación. “Estoy muy emocionada y agradecida también con esta nominación. Estuve esta semana en los Latin Grammy conociendo a muchos artistas emergentes, así que estoy agradecida de estar acá”, expresó.

Es así como Nicki Nicole hizo su primera aparición en un evento musical luego de confirmar su ruptura con el futbolista Lamine Yamal. Además, en el evento también estuvo el cantante argentino Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno, quien fue su pareja entre el 2020 y 2023.

Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole tras dos meses juntos. | Fuente: Instagram

Lamine Yamal confirmó el fin de su relación con Nicki Nicole

Lamine Yamal confirmó que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin. El jugador del Barcelona F.C. lo comunicó en una entrevista con el programa D Corazón de Televisión Española, donde ofreció algunos detalles sobre la ruptura.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", precisó

De esta manera, Yamal también negó los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta infidelidad tras un reciente viaje a Milán.

Durante su permanencia en la ciudad italiana, se dice que el futbolista habría asistió a una fiesta en compañía de amigos y amigas, lo que desató especulaciones. "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", aseguró el deportista para desmentir dichas versiones.

¿Quién en Niki Nicole?

Nicki Nicole es una cantante y compositora argentina nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, en 2000. Su nombre real es Nicole Denise Cucco y ganó popularidad en 2019 con el tema Wapo Traketero, que rápidamente se volvió viral. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Recuerdos, que incluyó colaboraciones con artistas como Duki y Cazzu.

Su propuesta musical se caracteriza por fusionar géneros como el trap, el R&B, el pop y el reguetón. Ha colaborado con reconocidos cantantes y productores, entre ellos Bizarrap, Mora, Rauw Alejandro y Christina Aguilera.

Ha sido nominada a premios como los Latin Grammy y ha participado en importantes festivales internacionales.

