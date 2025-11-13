Nicki Nicole deslumbra con vestido a lo 'Tim Burton' en los Latin Grammy 2025: “Es mi look” [VIDEO]

Nicki Nicole deslumbró con un elegante vestido al estilo “Tim Burton” en los Latin Grammy 2025. | Fuente: Instagram (hbomaxar)

Nicki Nicole deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. La cantante argentina estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Naiki donde compitió con: Bad Bunny (Debí tirar más fotos), Fariana (Underwater), Papatinho (MPC) y Yandel (Elyte).

Previo a la ceremonia, la compositora y modelo rosarina no desaprovechó la oportunidad para lucir ante las cámaras un elegante vestido oscuro. Según resaltó la propia Nicki, su look se basa en un concepto “Dark” inspirado en las ilustraciones del famoso director Tim Burton.

“Mi look está bastante inspirado en algo que a mí me gusta mucho que es lo Dark (oscuro). Me gusta mucho este concepto de Halloween. Tim Burton en sí. Así que es algo que va conmigo la verdad”, declaró la intérprete de Mamichula a la revista Vogue Latinoamérica.

En efecto, según mencionó Nicki Nicole, los vestidos de color negro es algo que ya usó en varias nominaciones en los Latin Grammy. “Siento que es parte de mi mundo vampirezco”, sostuvo.

Por otro lado, recalcó estar emocionada por ser considerada, otra vez, en una nominación. “Estoy muy emocionada y agradecida también con esta nominación. Estuve esta semana en los Latin Grammy conociendo a muchos artistas emergentes, así que estoy agradecida de estar acá”, expresó.

Es así como Nicki Nicole hizo su primera aparición en un evento musical luego de confirmar su ruptura con el futbolista Lamine Yamal. Además, en el evento también estuvo el cantante argentino Mateo Palacios Corazzina, conocido como Trueno, quien fue su pareja entre el 2020 y 2023.