Cuesta arriba para Perú: Rodrigo Aguirre, de un fuerte cabezazo, anotó el 1-0 de Uruguay en Montevideo [VIDEO]

Rodrigo Aguirre pone el 1-0 para Uruguay
Rodrigo Aguirre pone el 1-0 para Uruguay | Fuente: X
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Rodrigo Aguirre saltó sobre los defensores peruanos y de un soberbio cabezazo anotó el 1-0 para Uruguay.

Solo aguantó 15 minutos. Rodrigo Aguirre, de un tremendo cabezazo, anotó el 1-0 de Uruguay sobre Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

El partido empezó complicado para la Bicolor. De hecho, la Celeste estuvo muy cerca de anotar por medio de Giorgian de Arrascaeta, pero su disparo se perdió muy cerca del arco de Pedro Gallese. 

Pero, la igualdad se rompería rápidamente. A los 15', el jugador del Flamengo tomó el balón en medio campo y superó a Yoshimar Yotún y a Kevin Quevedo. Luego, le dio un pase a Brian Rodríguez y el jugador del América le da un pase preciso para su compañero de equipo, Rodrigo Aguirre, para que, de un cabezazo, anoté el 1-0 para la Celeste.

Rodrigo Aguirre pone el 1-0 para Uruguay
Rodrigo Aguirre pone el 1-0 para Uruguay | Fuente: X
Uruguay vs. Perú: alineaciones confirmadas

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde ©, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (c), Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Previa

Perú vs. Uruguay se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

