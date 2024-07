Cristiano Ronaldo lo confirma: “Sin duda, es mi última Eurocopa”

El final está cerca. El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 39 años, ha confirmado que la Eurocopa 2024 será la última de su carrera.

“Sin duda, es mi última Eurocopa”, dijo el ‘Bicho’ a la emisora pública portuguesa RTP, al ser consultado sobre su futuro profesional.

Cristiano Ronaldo está disputando en Alemania su sexta Eurocopa, torneo que ya ganó en la edición de 2016.

“Me conmueve todo lo que significa el fútbol: el entusiasmo que tengo por el juego, el entusiasmo por ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que la gente me tiene”, comentó.



Momentos inexplicáveis. Vamos dar tudo! Obrigado, 🇵🇹 pic.twitter.com/DoYEq1gPqp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 1, 2024

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras haber fallado -en tiempo suplementario- un penal durante el encuentro por octavos de final de la Eurocopa 2024 ante Eslovenia, duelo que se definió en la tanda de penales.

“Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol. Es inexplicable. Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penal y, cuando más lo necesitaba, Oblak apareció”, comentó el luso a Sport TV.

“Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas”, sentenció.

Con esta victoria, Portugal se enfrentará a Francia por su pase a las semifinales de la Eurocopa 2024.