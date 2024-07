¡Se sufre, pero se goza! Portugal se metió a cuartos de final gracias a Diogo Costa

Del llanto a la risa, de la tristeza más grande a la felicidad extrema. Dos sentimientos en un solo encuentro. Es lo que se vivió en el partido entre Portugal vs Eslovenia que se definió por penales, con una soberbia actuación del arquero Diogo Costa y con un Cristiano Ronaldo que la sufrió más que ninguno. CR7 erró un penal que lo hizo llorar desconsoladamente, lágrimas que logró convertir en risas al anotar en la tanda de penales, el primero para su equipo.

Portugal tuvo que esperar hasta los penales, tuvo que sufrir el tiempo oficial y el suplementario, sobre todo por la gran actuación de Oblak. El arquero lo tuvo loco a Cristiano Ronaldo, le tapó de todo y hasta lo hizo llorar al atajar su penal. El llanto de CR7, aparte de conmover al mundo del fútbol, quedará grabado como uno de los momentos significativos de esta Eurocopa 2024.

Párrafo aparte merece Diogo Costa, quien se convirtió en el héroe de la jornada. Demostró su calidad atajando tres penales (a Ilicic, Balkovec y Verbic) y fue el artífice de la clasificación a los cuartos de final. Además, se metió a la historia de la Eurocopa al convertirse en el primer arquero en atajar tres penales en una definición y para cerrar su gloriosa noche se llevó el premio como el mejor jugador del partido.

Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar en el tiempo de juego pero, tras el llanto inconsolable, tuvo las agallas para lanzar el primer penal de la tanda, lo marcó y de inmediato pidió perdón a los hinchas. Logró desquitarse a tiempo para marcar el camino de la victoria a sus compañeros que no dudaron en defenderlo tras el partido.

"Cristiano, yo, todo el mundo, comete errores, pero lo más importante es lo que haces después de esos errores. Creímos hasta el final y estamos todos muy contentos", dijo Diogo Costa.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, también sacó cara por CR7: "Todos estamos muy orgullosos de nuestro capitán. Nos dio una lección a todos sobre tener una alta exigencia y nunca rendirse. Estamos orgullosos por la manera en la que reaccionó".

Cristiano Ronaldo: "Tristeza inicial y alegría al final"

"Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció", dijo Cristiano Ronaldo al final del partido. "Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable", añadió CR7.

Diogo Costa: "Probablemente fue el mejor partido de mi vida

"Este es probablemente el mejor partido de mi vida, quizá el partido en el que fui más útil", dijo el arquero de Portugal tras la clasificación. "Me dejé llevar por mi instinto. Por supuesto analizamos a los lanzadores de penaltis, pero los jugadores cambian su forma de tirar. Pero me dejé llevar por mi instinto. Eso es lo que sentí y estoy muy, muy, contento", expresó.

Cristiano Ronaldo vs Mbappé en cuartos de final

Francia con Kilyan Mbappé y Portugal con Cristiano Ronaldo, se verán las caras en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Se enfrentarán en el Volksparkstadion de Hamburgo el próximo viernes 5 de julio a las 2 de la tarde hora peruana.

Será un duelo de dos estrellas que revivirá la final de la Eurocopa del 2016. En aquella oportunidad Portugal consiguió por primera vez en su historia la Eurocopa con su triunfo ante Francia (1-0). Éder, quien ingresó a los 79′ por Renato Sanches convirtió el único gol del encuentro en el suplementario. Cristiano Ronaldo no pudo completar el partido debido a una lesión y se marchó del campo llorando.