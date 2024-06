Italia usó jugada del EA FC 24 para anotar empate ante Albania, afirman gamers [VIDEO]

La Selección de Italia buscará defender el título de la Eurocopa y en esta edición iniciaron con el pie derecho tras vencer a Albania por 2 a 1, a pesar de que se vieron sorprendidos por un gol tempranero de los balcánicos, marcado por Nedim Bajrami a los 23 segundos.

El gol del empate llegó a los 11 minutos de la primera mitad, por intermedio de Alessandro Bastoni. Fue precisamente este tanto el que llamó la atención de los internautas, precisamente, de los aficionados al videojuego EA FC 24, anteriormente conocido como FIFA.

Y es que la ejecución del gol que marcó el defensor del Inter de Milán fue muy similar a una jugada que los jugadores profesionales y aficionados ejecutan para anotar ante sus rivales, para quienes casi siempre es imposible defender.

El tanto de Bastoni provino de un saque de esquina cobrado por Pellegrini, quien jugó en corto con Di Marco. Este último le devuelve el balón al futbolista de la Roma para que este lance el centro que encuentra al zaguero central en el segundo palo del portero, cabeceando y colocando el empate transitorio.

El entrenador de Italia juega al FIFA y ayer lo demostró en la Eurocopa pic.twitter.com/MiHjNMo4xQ — 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙯𝙤𝙨𝙠𝙮 (@Davizosky) June 16, 2024

Las similitudes con la jugada que también se realiza en la popular entrega de EA Sports en los enfrentamientos en línea esta temporada son evidentes y así lo hicieron notar los ‘gamers’ en X (antes Twitter).

“Si alguien me pide que le enseñe la jugada ‘chetada’ del FIFA le pongo este vídeo”, “Cómo odiaba que me hicieran ese gol”, “Para que después digan que el FIFA no es realista”, fueron algunos comentarios al video que compartió el usuario Davizosky.

Así es la jugada que se usa en el EA FC 24

Como ocurre en cada entrega del juego, los usuarios del EA FC 24 descubrieron esta forma para anotar goles fácil y rápido. A pesar de su lanzamiento en setiembre, Electronic Arts aún no parchó este 'glitch', por lo que, nueve meses después, aún es utilizado por los 'pros' y jugadores comunes.