Álvaro Morata, el nuevo fichaje del AC Milan: ¿por qué decidió volver a la Serie A?

Álvaro Morata pasa tiempo y disfruta los días con su familia antes de incorporarse a su nuevo club: AC Milan. El delantero español se muestra entusiasmado por su pase al club italiano tras dejar el Atlético de Madrid.

"No veo la hora de empezar. Ahora me voy de vacaciones porque tengo que estar con mi familia que me ayudó mucho, sino estaría entrenando a partir de mañana", dijo el futbolista de 31 años y reciente campeón de Europa con la selección española a 'Sky Sports Italia'.

Morata, quien ya ha jugado dos temporadas con el Juventus, contó el porqué de su decisión de retornar a la Serie A. El jugador español destacó "la confianza de Zlatan Ibrahimovic y del entrenador", el portugués Paulo Fonseca.



"Sé que tengo por delante los mejores años de mi carrera", aseguró el deportista español, que habló del Milan como "un gran club".

Solo falta la firma para que Álvaro Morata se incorpore en los próximos días al AC Milan, pero ya todo está encaminado para su llegada, donde firmará un contrato de 4 años.

De hecho, el exjugador Zlatan Ibrahimovic y actual directivo del club milanista habría convencido para dejar el Atlético de Madrid.