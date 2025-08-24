Últimas Noticias
Ángel Di María en modo ídolo: marcó un golazo de tiro libre y le dio el triunfo a Rosario Central ante Newell's

Ángel Di María celebra con Rosario Central.
Ángel Di María celebra con Rosario Central. | Fuente: @RosarioCentral
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ángel Di María cumplió con la promesa de ganar un clásico de Rosario, por la fecha 6 de la liga argentina.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Di María coronó su gran actuación con un golazo de tiro libre que bastó a Rosario Central para ganar el clásico por 1-0 a Newell's Old Boys en la sexta jornada del Torneo Clausura argentino.

El partido se desniveló en el minuto 82, cuando el exjugador del Real Madrid y del Benfica, entre varios clubes europeos, se encargó de la ejecución de un tiro franco.

El lanzamiento se filtró por la escuadra izquierda de la portería de Newell's para el delirio de más de 40.000 hinchas.

En su primera temporada de regreso al fútbol argentino, Di María cumplió con la promesa de ganar un clásico y anotar un gol para allanar el triunfo.

En otro de los encuentros destacados de este sábado, San Lorenzo derrotó por 1-0 a Instituto de Cordoba con el gol del juvenil Blanco Lautaro Salinardi.

