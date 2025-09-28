Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: resultados de la fecha 1 de la fase de grupos del torneo

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025
Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025 | Fuente: X | Fotógrafo: @fifaworldcup_es
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los resultados y la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile alberga el Mundial Sub 20 2025. Las mejores selecciones del planeta buscarán alzarse con la corona del torneo juvenil más destacado en la actualidad. Brasil y Argentina se proyectan como las grandes candidatas para ganar la Copa del Mundo, a pesar de no contar con sus máximas figuras, ya realidades en el balompié mundial.

Para este Mundial se probará la tarjeta verde, una especie de challenge (vóley) u ojo del halcón (tenis) donde los entrenadores tendrá la potestad de pedir revisar algunas jugadas donde consideren que el árbitro se ha equivocado en su decisión. Además, los estadios contarán con salas multisensoriales TEA, haciendo un torneo más inclusivo.

Conoce, a continuación, como se viene desarrollando la fase de grupos, los resultados y la tabla de posiciones.



¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Grupos del Mundial Sub 20 2025

  • Grupo A: Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá
  • Grupo C: Marruecos, España, Brasil y México
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina
  • Grupo E: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia
  • Grupo F: Noruega, Nigiera, Colombia y Arabia Saudita

Programación de fecha 1 del Mundial Sub 20 2025

Sábado 27 de septiembre

3:00 p.m. | Corea del Sur 1-2 Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Japón 2-0 Egipto ---> Grupo A

6:00 p.m. | Paraguay 3-2 Panamá ---> Grupo B

6:00 p.m. | Chile 2-1 Nueva Zelanda ---> Grupo A

Domingo 28 de septiembre

3:00 p.m. | Italia vs Australia ---> Grupo D

3:00 p.m. | Marruecos vs España ---> Grupo C

6:00 p.m. | Brasil vs México ---> Grupo C

6:00 p.m. | Cuba vs Argentina ---> Grupo D

Lunes 29 de septiembre

3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria ---> Grupo F

6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita ---> Grupo F

6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

Tablas de posiciones del Mundial Sub 20 2025

Grupo A

PaísPJGEPDGPTS
Japón110023
Chile110013
Nueva Zelanda1001-10
Egipto1001-20

Grupo B

PaísPJGEPDGPTS
Paraguay110013
Ucrania110013
Panamá1001-10
Corea del Sur1001-10

Grupo C

PaísPJGEPDGPTS
Brasil 00
México 0 0 0 0 0 0
Marruecos 0 0 0 0
España 0 00

Grupo D

PaísPJGEPDGPTS
Italia 00
Australia 0 0 0 0 0 0
Cuba 0 0 0 0
Argentina 0 00

Grupo E

PaísPJGEPDGPTS
Estados Unidos 00
Nueva Caledonia 0 0 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0
Sudáfrica 0 00

Grupo F

PaísPJGEPDGPTS
Colombia 00
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 0
Nigeria 0 00

¿Hasta cuándo se jugará el Mundial Sub 20 2025?

El Mundial Sub 20 2025 se disputará hasta el domingo 19 de octubre. La final se jugará en el Estadio Nacional de Santiago.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Mundial Sub 20 2025 Mundial Sub 20

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA