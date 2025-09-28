Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: resultados de la fecha 1 de la fase de grupos del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile alberga el Mundial Sub 20 2025. Las mejores selecciones del planeta buscarán alzarse con la corona del torneo juvenil más destacado en la actualidad. Brasil y Argentina se proyectan como las grandes candidatas para ganar la Copa del Mundo, a pesar de no contar con sus máximas figuras, ya realidades en el balompié mundial.

Para este Mundial se probará la tarjeta verde, una especie de challenge (vóley) u ojo del halcón (tenis) donde los entrenadores tendrá la potestad de pedir revisar algunas jugadas donde consideren que el árbitro se ha equivocado en su decisión. Además, los estadios contarán con salas multisensoriales TEA, haciendo un torneo más inclusivo.

Conoce, a continuación, como se viene desarrollando la fase de grupos, los resultados y la tabla de posiciones.

Grupos del Mundial Sub 20 2025



Grupo A: Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda

Japón, Egipto, Chile y Nueva Zelanda Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá Grupo C: Marruecos, España, Brasil y México

Marruecos, España, Brasil y México Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

Italia, Australia, Cuba y Argentina Grupo E : Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia

: Francia, Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia Grupo F: Noruega, Nigiera, Colombia y Arabia Saudita

Programación de fecha 1 del Mundial Sub 20 2025



Sábado 27 de septiembre

3:00 p.m. | Corea del Sur 1-2 Ucrania ---> Grupo B

3:00 p.m. | Japón 2-0 Egipto ---> Grupo A

6:00 p.m. | Paraguay 3-2 Panamá ---> Grupo B

6:00 p.m. | Chile 2-1 Nueva Zelanda ---> Grupo A

Domingo 28 de septiembre

3:00 p.m. | Italia vs Australia ---> Grupo D

3:00 p.m. | Marruecos vs España ---> Grupo C

6:00 p.m. | Brasil vs México ---> Grupo C

6:00 p.m. | Cuba vs Argentina ---> Grupo D

Lunes 29 de septiembre

3:00 p.m. | Francia vs Sudáfrica ---> Grupo E

3:00 p.m. | Noruega vs Nigeria ---> Grupo F

6:00 p.m. | Colombia vs Arabia Saudita ---> Grupo F

6:00 p.m. | Estados Unidos vs Nueva Caledonia ---> Grupo E

Tablas de posiciones del Mundial Sub 20 2025



Grupo A

País PJ G E P DG PTS Japón 1 1 0 0 2 3 Chile 1 1 0 0 1 3 Nueva Zelanda 1 0 0 1 -1 0 Egipto 1 0 0 1 -2 0

Grupo B

País PJ G E P DG PTS Paraguay 1 1 0 0 1 3 Ucrania 1 1 0 0 1 3 Panamá 1 0 0 1 -1 0 Corea del Sur 1 0 0 1 -1 0

Grupo C

País PJ G E P DG PTS Brasil 0 0 0 0 0 0 México 0 0 0 0 0 0 Marruecos 0 0 0 0 0 0 España 0 0 0 0 0 0

Grupo D

País PJ G E P DG PTS Italia 0 0 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0 0 0 Cuba 0 0 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 0 0

Grupo E

País PJ G E P DG PTS Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 Nueva Caledonia 0 0 0 0 0 0 Francia 0 0 0 0 0 0 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0

Grupo F

País PJ G E P DG PTS Colombia 0 0 0 0 0 0 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 Noruega 0 0 0 0 0 0 Nigeria 0 0 0 0 0 0

¿Hasta cuándo se jugará el Mundial Sub 20 2025?

El Mundial Sub 20 2025 se disputará hasta el domingo 19 de octubre. La final se jugará en el Estadio Nacional de Santiago.

