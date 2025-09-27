Brasil vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 20?

Brasil vs México EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025.
Brasil vs México Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 1 del grupo C del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TUDN, Canal Nu9ve, DSports, DGO, ViX, y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juega Brasil vs México en el Mundial Sub 20 2025?
El partido entre Brasil vs México se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 48 665 espectadores.
¿A qué hora juegan Brasil vs México en su debut en el Mundial Sub 20 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs México comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Brasil vs México comienza a las 7:00 p.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs México comienza a las 8:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Brasil vs México comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Brasil vs México comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs México comienza a las 6:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Brasil vs México comienza a las 7:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Brasil vs México comienza a las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs México comienza a las 8:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Brasil vs México comienza a las 8:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Brasil vs México comienza a las 8:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs México comienza a las 7:00 p.m.
¿Dónde ver Brasil Sub 20 vs México en vivo por TV y streaming?
El partido entre Brasil vs México por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV (canal 4), Chilevisión y DSports. Vía streaming, será transmitido por América TV (canal 4), TUDN, Canal Nu9ve, DSports, América tvGO, DGO, ViX, y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Lista de convocados de Brasil al Mundial Sub 20 2025
Arqueros: Felipe Longo (Corinthians), Lucas Furtado (Vitória Guimarães) y Otávio (Cruzeiro).
Defensas: Gilberto (Palmeiras), Igor Serrote (Al-Jazira), Leandrinho (Vasco da Gama), Léo Derik (Athletico Paranaense), Bruno Alves (Cruzeiro), Iago (Flamengo) y João Souza (Flamengo).
Volantes: Coutinho (Palmeiras), João Cruz (Athletico Paranaense), Murilo (Cruzeiro), Rhuan Gabriel (Cruzeiro) y Rayan Lucas (Sporting).
Delanteros: Deivid Washington (Santos), Erick Belé (Palmeiras) y Luighi (Palmeiras), Gustavo Prado (Internacional de Porto Alegre), Pedrinho (Zenit de San Petersburgo) y Wesley (Al-Nassr).
Lista de convocados de México al Mundial Sub 20
Arqueros: Pablo Lara (Pumas), Emmanuel Ochoa (Cruz Azul) y Juan Liceaga (Tapatío).
Defensas: Everardo López (Toluca), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Diego Ochoa (FC Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla) y César Bustos (Rayados).
Volantes: Diego Sánchez (Tigres), Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca), Alexéi Domínguez (Pachuca) y Amaury Morales (Cruz Azul).
Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos Laguna) y Hugo Camberos (Chivas).