Argentina vs Angola en vivo: ¿a qué hora juegan en Luanda y dónde ver amistoso por fecha FIFA con Lionel Messi?

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, informó este jueves tras arribar a la ciudad angoleña de Luanda que tiene el equipo definido para enfrentar este viernes al combinado local y confirmó que Lionel Messi será de la partida.

Argentina vs Angola: ¿Cómo llega la ‘Albiceleste’ al amistoso por fecha FIFA?



Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico en amistoso internacional, mientras Angola empató con Camerún 0-0 por las Eliminatorias de África.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Angola en vivo por amistoso por fecha FIFA?



El partido entre Argentina vs Angola se disputará en el Chase Stadium de la ciudad Fort Lauderdale (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para 21 550 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Angola en vivo por amistoso por fecha FIFA?



En Perú , el partido Argentina vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Argentina vs Angola comienza a las 11:00 a.m. En Argentina , el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m.

, el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m. En Puerto Rico , el partido Argentina vs Angola comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Argentina vs Angola comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Angola comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Angola comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Angola comienza a las 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Angola comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Angola comienza a las 11:00 a.m.

En España, el partido Argentina vs Angola comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Angola en vivo por TV y streaming?



El partido entre Argentina vs Angola será transmitido EN VIVO por TV a través de TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS y ESPN. Vía streaming, se podrá ver por TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Angola: alineaciones posibles



Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Randy Nteka; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo.