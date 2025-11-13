Lionel Messi confirmado de titular para el amistoso Argentina vs. Angola

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, brindó una conferencia de prensa y dejó como noticia central que Lionel Messi arrancará en el amistoso que se jugará de visitante ante Angola, que se llevará a cabo el viernes a las 11 de la mañana (hora peruana).

"Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, será de la partida, seguramente, la gente lo podrá ver", explicó Scaloni.



El entrenador destacó el plantel de Angola. "El partido solo tiene el nombre de amistoso, hay que jugarlo. (...) Es un rival complicado, en su casa, con su gente, eso tiene un aliciente especial. Intentaremos jugarlo a nuestra manera y que salga un buen partido", agregó.



En alusión al elevado número de bajas en el plantel argentino de cara al encuentro, explicó: "Las bajas las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo, que no estaban en la primera lista. Nos sirvió para verlos, confirmar lo que pensábamos, que son chicos válidos, nos pueden aportar. La idea es que puedan jugar los que menos vimos”.



Para el choque ante Angola, el último encuentro que disputará el vigente campeón del mundo en 2025, Scaloni convocó a varios jugadores que no habían tenido minutos con el seleccionado, incluyendo a Joaquín Panichelli, delantero que se luce en el Estrasburgo francés, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica portugués que brilló con la celeste y blanca en el Mundial sub-20 disputado el mes pasado en Chile.

#SelecciónMayor 🎙 Lionel Scaloni: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera". pic.twitter.com/6i7HzpJkE3 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2025