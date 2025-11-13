Últimas Noticias
Lionel Messi confirmado de titular para el amistoso Argentina vs. Angola

El jugador de la Selección de Argentina, Lionel Messi, y su compañero, Rodrigo De Paul. | Fuente: EFE
por José Luis Blanco Pagán

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer que ya definió su oncena titular para el enfretamiento del campeón mundial.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, brindó una conferencia de prensa y dejó como noticia central que Lionel Messi arrancará en el amistoso que se jugará de visitante ante Angola, que se llevará a cabo el viernes a las 11 de la mañana (hora peruana).

"Messi va a jugar, no sé cuántos minutos, será de la partida, seguramente, la gente lo podrá ver", explicó Scaloni.

El entrenador destacó el plantel de Angola. "El partido solo tiene el nombre de amistoso, hay que jugarlo. (...) Es un rival complicado, en su casa, con su gente, eso tiene un aliciente especial. Intentaremos jugarlo a nuestra manera y que salga un buen partido", agregó.

En alusión al elevado número de bajas en el plantel argentino de cara al encuentro, explicó: "Las bajas las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo, que no estaban en la primera lista. Nos sirvió para verlos, confirmar lo que pensábamos, que son chicos válidos, nos pueden aportar. La idea es que puedan jugar los que menos vimos”.

Para el choque ante Angola, el último encuentro que disputará el vigente campeón del mundo en 2025, Scaloni convocó a varios jugadores que no habían tenido minutos con el seleccionado, incluyendo a Joaquín Panichelli, delantero que se luce en el Estrasburgo francés, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica portugués que brilló con la celeste y blanca en el Mundial sub-20 disputado el mes pasado en Chile.

Lionel Messi Selección de Argentina

