Argentina vs Puerto Rico EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Argentina vs Puerto Rico EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso internacional que se disputará en Estados Unidos.

Argentina vs Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Chase Stadium de la ciudad Fort Lauderdale (Estados Unidos), desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS, ESPN, TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Puerto Rico en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



El partido entre Argentina vs Puerto Rico se disputará en el Chase Stadium de la ciudad Fort Lauderdale (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para 21 550 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Puerto Rico en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m. En Puerto Rico , el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 6:00 p.m.

En España, el partido Argentina vs Puerto Rico comienza a las 2:00 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver el Argentina vs Puerto Rico en vivo por TV?



El partido entre Argentina vs Puerto Rico será transmitido EN VIVO por TV a través de TyC Sports, Telefé, beIN SPORTS y ESPN. Vía streaming, se podrá ver por TyC Sports Play, Flow, DGo, Telecentro Play y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Puerto Rico: alineaciones posibles



Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nico Paz, Giovanni Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Puerto Rico: Sebastián Cutler de Jesús; Darren Ríos, Nicolás Cardona, Giovanni Calderón, Sidney Paris; Juan O'Neill, Gerald Díaz, Beto Ydrach; Steven Echevarria, Ricardo Rivera y Leandro Antonetti.

