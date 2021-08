Atlético de Madrid vs. Elche EN VIVO: partido por la fecha 2 de LaLiga | Fuente: Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs. Elche se enfrentan este domingo 22 de agosto en el Estadio Wanda Metropolitano. El partido corresponde a la fecha 2 de LaLiga y se jugará a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por DirecTV Sports (610 y 1610). Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España se puede ver el cotejo a través de Movstar y desde México en la señal de Sky Sports.

Tras haberse coronado campeón de LaLiga pasada en Pucela en un estadio vacío, el Atlético de Madrid se reencontrará con su público en el Wanda Metropolitano buscando seguir de manera firme con la defensa de su corona.

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone llegan al partido tras su victoria en la jornada inicial ante el Celta (1-2) no sin sufrimiento, pero con muchas variantes en el once y alguna rotación que otra, como el caso de Luis Suárez, que no salió de inicio. Tampoco lo hizo el flamante fichaje Rodrigo de Paul, quien se espera que sea de la partida ante el Elche.

El centrocampista argentino, una de las sensaciones en la pasada Copa América, compartiría medular con Kondogbia y Koke, mientras que por delante el 'Cholo' repetiría con Thomas Lemar, Yannick Carrasco y Ángel Correa el más adelantado, pero con capacidad para escurrirse entre líneas.

El nivel de confianza, reforzado tras sus fallos en un partido ante el Betis del último tramo del pasado campeonato, sirvieron a Ángel Correa para crecerse y ofrecer una versión que resulta letal para sus rivales. Ya fue vital en la consecución del título y ahora reclama protagonismo en el Atlético de Madrid.

Ángel Correa marcó un doblete en el triunfo frente a Celta de Vigo | Fuente: ESPN

Atlético de Madrid vs. Elche: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Geoffrey Kondogbia, Saúl Ñíguez; Koke Resurrección, Rodrigo De Paul, Thomas Lemar; Yannick Carrasco, Ángel Correa.

Elche: Kiko Casilla; Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Pedro Bigas, Johan Mojica; Josan, Iván Marcone, Raúl Guti, Fidel; Pere Milla, Lucas Boyé.

Luis Suárez entró en la convocatoria del Atlético de Madrid | Fuente: Atlético de Madrid





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.