Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Nolberto Solano no la ve en Pakistán: perdió su tercer partido consecutivo como técnico de la Selección Sub 23

Nolberto Solano no conoce de victorias en el seleccion pakistaní.
Nolberto Solano no conoce de victorias en el seleccion pakistaní. | Fuente: Pakistan Football Federation
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección de Pakistán Sub 23, que dirige Nolberto Solano, ahora cayó contra Omán. En las Eliminatorias a la Copa Asia de la categoría, su equipo solo anotó un gol y recibió diez.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nolberto Solano tiene presente como director técnico de la Selección de Pakistán Sub 23 y el momento que vive como entrenador no es el mejor en el conjunto en mención.

Resulta que Nolberto Solano había perdido la pasada semana sus dos primeros partidos oficiales como entrenador del elenco de Pakistán Sub 23 frente a Irak y Camboya con marcadores de 8-1 y 1-0, respectivamente, en el marco de las Eliminatorias a la Copa Asia 2026 de la categoría. Ahora, llegó una nueva caída.

Y es que el conjunto que dirige Solano perdió este martes 1-0 contra Omán en la tercera jornada del campeonato clasificatorio, con lo que cerró su participación en el certamen con tres derrotas seguidas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Nolberto Solano en Pakistán

El único gol de este cotejo llegó por medio de Turki Abdullah Bait Rabia a los 16 minutos del primer tiempo.

La tienda pakistaní lo pudo igualar en la segunda mitad por medio de Ali Raza, pero un remate suyo de zurda -desde larga distancia- dio en el poste.

Para este partido, el combinado que dirige Nolberto Solano tuvo una oncena titular conformada por Hassan Ali; Ans Amin, M. Adeel, Junaid Shah, Mohibullah; Hamza Munir, Tufail Shinwari (capitán), Hayyan Khattak, Ali Raza; Furqan Omer y Suleman Ali.

Al final, en la tabla de posiciones del Grupo G, la escuadra de Pakistán no sumó puntos y quedó última sin victorias, con un solo gol a favor y diez en contra.

Lo que fue la llegada de Nolberto Solano a Pakistán

Nolberto Solano, previo al campeonato que clasifica a la Copa Asiática Sub 23, se mostró con optimismo de hacer un buen papel en la Selección de Pakistán.

"Me gusta empezar desde cero en cualquier trabajo, sea cual sea. Es emocionante estar presente desde el principio y ayudar a forjar el futuro. La Federación tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones", dijo en entrevista.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Nolberto Solano Fútbol internacional

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA