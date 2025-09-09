Nolberto Solano no la ve en Pakistán: perdió su tercer partido consecutivo como técnico de la Selección Sub 23

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nolberto Solano tiene presente como director técnico de la Selección de Pakistán Sub 23 y el momento que vive como entrenador no es el mejor en el conjunto en mención.

Resulta que Nolberto Solano había perdido la pasada semana sus dos primeros partidos oficiales como entrenador del elenco de Pakistán Sub 23 frente a Irak y Camboya con marcadores de 8-1 y 1-0, respectivamente, en el marco de las Eliminatorias a la Copa Asia 2026 de la categoría. Ahora, llegó una nueva caída.

Y es que el conjunto que dirige Solano perdió este martes 1-0 contra Omán en la tercera jornada del campeonato clasificatorio, con lo que cerró su participación en el certamen con tres derrotas seguidas.

Nolberto Solano en Pakistán

El único gol de este cotejo llegó por medio de Turki Abdullah Bait Rabia a los 16 minutos del primer tiempo.

La tienda pakistaní lo pudo igualar en la segunda mitad por medio de Ali Raza, pero un remate suyo de zurda -desde larga distancia- dio en el poste.

Para este partido, el combinado que dirige Nolberto Solano tuvo una oncena titular conformada por Hassan Ali; Ans Amin, M. Adeel, Junaid Shah, Mohibullah; Hamza Munir, Tufail Shinwari (capitán), Hayyan Khattak, Ali Raza; Furqan Omer y Suleman Ali.

Al final, en la tabla de posiciones del Grupo G, la escuadra de Pakistán no sumó puntos y quedó última sin victorias, con un solo gol a favor y diez en contra.

Lo que fue la llegada de Nolberto Solano a Pakistán

Nolberto Solano, previo al campeonato que clasifica a la Copa Asiática Sub 23, se mostró con optimismo de hacer un buen papel en la Selección de Pakistán.

"Me gusta empezar desde cero en cualquier trabajo, sea cual sea. Es emocionante estar presente desde el principio y ayudar a forjar el futuro. La Federación tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones", dijo en entrevista.