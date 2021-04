Ronald Koeman celebra con Ronald Koeman | Fuente: EFE

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió la importancia de ganar este sábado, ante el Athletic Club (0-4), la Copa del Rey, su primer título como técnico del conjunto azulgrana.



"Ganar un título también es importante para mí", reconoció Koeman, quien recordó que "cualquier entrenador que está en un club grande depende de los resultados" y él no es una excepción.



"Lo que sucede es que, a veces, me molesta, porque en una semana la tortilla puede cambiar, y eso creo que no es siempre justo, aunque hay que aceptarlo", matizó.



En cualquier caso, el preparador neerlandés se mostró especialmente satisfecho por conquistar esta Copa después de una temporada que no empezó bien para él y en la que, "a pesar de tener mucha gente joven, había que ganar títulos" por la exigencia de un club como el Barça.







Lionel Messi y el abrazo con el técnico Ronaldo Koeman | Fuente: DirecTV Sports

"Llegamos con una idea, pero tuvimos que hacer cambios. Y este título también es muy importante para los jugadores, porque desde el primer día han luchado por todo y han tenido que superar muchísimas dificultades. Si alguien merece esta Copa somos nosotros", sentenció.

Sobre el futuro de Leo Messi, Koeman comentó: “Nunca se sabe lo que puede pasar. Messi debe decidir su futuro. Como dijo el presidente intentamos que se quede con nosotros muchos años. Volvió a demostrar que es el mejor del mundo, liderando a un equipo que estuvo fenomenal”.

Ronald Koeman celebra con el presidente Joan Laporta tras ganar la Copa del Rey | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

