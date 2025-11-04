Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El lamento de Raphinha: reveló que no ganar el Balón de Oro fue "una decepción personal"

Raphinha quedó quinto en la premiación del Balón de Oro 2025
Raphinha quedó quinto en la premiación del Balón de Oro 2025 | Fuente: France Football / FC Barcelona
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Raphinha no fue incluido en el once ideal de FIFPro 2025 y reaccionó compartiendo en redes sociales todos sus logros de la temporada.

Era el gran sueño individual de su carrera, sin embargo, no pensó que quedaría lejos de alcanzarlo. El brasileño Raphinha aseguró que "no ganar el premio del Balón de Oro este año fue una decepción personal".

Tras la temporada 2024-2025 con el Barcelona, donde ganó la Supercopa de España, la Copa del Rey y LaLiga, además de compartir la cima de la tabla de goleadores y lideró la lista de asistencias en la Champions League, Raphinha quedó en el quinto lugar de la premiación, sobre lo que matizó indicando que “fue un honor”, aunque reconoció que sus expectativas "eran más altas", en entrevista con GQ Hype.

El extremo brasileño de 28 años, en la anterior temporada alcanzó un total de 60 contribuciones de gol entre todas las competiciones y también fue destacado como el MVP de LaLiga. No obstante, en el Balón de Oro quedó detrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Raphinha, fuera del once de FIFPRO 2025

La FIFPro reveló el equipo ideal del 2025 elegido exclusivamente por los propios futbolistas profesionales de todo el planeta. La votación, organizada por la entidad en conjunto con la FIFA, tuvo como gran sorpresa que Raphinha no fue incluido.

El brasileño reaccionó a la noticia publicando historias de Instagram en las que recopiló sus logros de la temporada.

El FIFPro World XI 2025 lo conforman Gianluigi Donnaruma, Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmera, Jude Bellingham, Pedri, Vitinha, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El post de Instagram de Raphinha tras no ser incluido en el once de FIFPRO 2025

El post de Instagram de Raphinha tras no ser incluido en el once de FIFPRO 2025Fuente: Instagram

Retiro en el Barcelona

Raphinha declaró que "lo más difícil" de su adaptación al Barcelona fue "la presión y las expectativas", puesto que el club azulgrana es "un gigante" que obliga a los jugadores a "demostrar de inmediato" su valor

El brasileño afirmó que le "encantaría" retirarse en el Barcelona, elenco al que llegó en 2021 procedente del Leeds United de Inglaterra.

"El Barcelona es un club que me ha dado mucho, que me acogió en un momento muy importante de mi carrera y donde me siento en casa. Si las circunstancias lo permiten, sería un honor pasar el resto de mi carrera aquí, ganando títulos, ayudando a los más jóvenes y dejando mi huella en la historia del club. Pero también sé que el fútbol es impredecible, así que intento vivir el presente", comentó.

Consultado sobre su relación con Lamine Yamal, destacó que "no existe rivalidad" entre ambos. Hay "un deseo mutuo de rendir al máximo, impulsarnos el uno al otro y ayudar al equipo a tener éxito", aseguró.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Raphinha Balón de Oro LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA