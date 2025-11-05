Partido con goles: Brujas se adelantó al Barcelona en menos de 20 minutos [VIDEO]

De ida y vuelta. Barcelona visitó a la tienda de Brujas en tierras belgas en un partido correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la Champions League.

Este duelo empezó con todo ya que tan solo a los 6 minutos del primer tiempo el elenco de Brujas se puso por delante de FC Barcelona gracias a un gol de Nicolo Tresoldi. Este tanto del cuadro local vino por medio de una gran contra por el sector derecho.

El extremo Carlos Forbs se proyectó por dicha zona y encontró bien posicionado a Tresoldi, quien solo tuvo que poner uno de sus pies para adelantar a la tienda de Brujas.

Así fueron los goles en el Barcelona ante Brujas. | Fuente: ESPN

Goles para el Barcelona y Brujas

No todo quedó allí porque el elenco blaugrana, dirigido por Hansi Flick, encontró la paridad gracias a Ferran Torres tan solo dos minutos después de la apertura en el marcador.

Aunque la alegría no le duró mucho a los culés ya que Forbs tuvo la chance del 2-1 para los belgas y definió de gran manera frente al portero Szczesny.

Para este partido, el Barcelona tuvo una oncena titular conformada por Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Erick García, Balde; Marc Casadó, Frenkie De Jong; Fermin López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

En tanto, los locales salieron con Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordónez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika; Carlos Forbs, Hans Vanaken; Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi.