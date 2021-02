Kylian Mbappé y Erling Haaland. | Fuente: AFP

Toni Freixa, candidato a la presidencia de Barcelona, afirmó que inyectará 250 millones de euros al club y que invertirá en "dos cracks" en caso logre ganar las elecciones que se desarrollarán el 7 de marzo.

"El mensaje es que el Barza tendrá el equipo competitivo que tiene que tener y que quieren los socios. Estoy constatando una realidad, tendremos la plantilla más competitiva para la temporada 2021-2022", señaló en el programa 'El Món' de RAC-1.



"No hablaremos de jugadores hasta que no los fichemos, porque nos pueden pisar la negociación", agregó Freixa que cree que puede fichar a Kylian Mbappé de PSG y a Erling Haaland de Borussia Dortmund.



"Es posible traer a Haaland y Mbappé", destacó el candidato que también confía en la renovación del astro argentino Lionel Messi. "Messi es tan culé como nosotros, sabe la situación del club y tengo la confianza de que va a esperar a que haya presidente para decidir su futuro".

"No hemos podido hacer un debate futbolístico porque los otros candidatos no tienen una persona para debatir sobre fútbol. Hay algunos que no quieren que no esté", culminó.

Barcelona no atraviesa un buen momento luego de la dura derrota (1-4) ante PSG. A ello se sumó el empate 1-1 ante Cádiz, que igualó en los últimos minutos.





