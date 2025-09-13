Hansi Flick se enojó con el DT de España por la lesión de Lamine Yamal: "No cuidan a los jugadores"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Regresa LaLiga y con ello la actividad del Barcelona, pero que ha encontrado la molestia del entrenador Hansi Flick. El alemán confirmó Lamine Yamal será baja para el partido de este domingo contra el Valencia y es duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle en el inicio de la Champions League.

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, retornó a la disciplina culé con molestias en el pubis tras la ventana internacional FIFA, donde representó a España en las Eliminatorias UEFA frente a Bulgaria y Turquía, hecho por el que Flick criticó la gestión del seleccionador Luis de la Fuente.

"No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", dijo el entrenador del Barcelona en conferencia de prensa.

Lamine Yamal, baja en Barcelona por lesión

Este contratiempo llega después de que Lamine Yamal disputara 79 y 73 minutos, respectivamente, en las victorias de España frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6) los días 4 y 7 de septiembre en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Previamente, el extremo había completado los tres partidos oficiales del curso con el Barcelona.

En este sentido, Hansi Flick indicó que no ha hablado con De la Fuente -"casi no hablo español y él casi no habla inglés", ha argumentado-, pero ha remarcado que la comunicación con la selección española "podría mejorar".

Barcelona enfrenta a Valencia por LaLiga

Respecto al resto de jugadores, Flick confirmó que Frenkie de Jong no estará disponible por lesión y anunció que el centrocampista Marc Bernal estará en el banquillo. Gavi también seguirá como ausente por unas molestias en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023.

"Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble, lo da todo por el club. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. Para mí, tiene que trabajar y esforzarse en ver cómo evoluciona. No queremos presionarle ni precipitarnos”, dijo.

Barcelona comenzó LaLiga con la goleada 3-0 ante el Mallorca y el 3-2 frente a Levante, mientras que en la última jornada igualó 1-1 con el Rayo Vallecano.