"Estoy muy enamorada y feliz": Nicki Nicole confiesa su romance con el futbolista Lamine Yamal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Enamorada. Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina estuvo este miércoles 10 de setiembre en un evento de moda en la ciudad de Barcelona para presentar una nueva colección de ropa donde compartió escenario al lado de Becky G, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

“Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo”, declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!

Seguidamente, la artista urbana expresó su felicidad por su estadía en Barcelona, ciudad donde juega el delantero de 18 años. “Estoy muy feliz en Barcelona. Es verdad, con mucho cariño de la gente y quiero agradecer a todos por el apoyo (…) Tengo que aprender catalán. Es lo único que tengo que aprender”, acotó.

Acto seguido, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras confirmando el romance con la estrella deportiva.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con romántica fotografía. | Fuente: Instagram (lamineyamal)

Lamine Yamal expuso cariñosa foto con Nicki Nicole en su celular

Lamine Yamal mostró recientemente una foto amorosa con Nicki Nicole, la cual colocó como su fondo de pantalla en su celular.

Luego del partido el último domingo entre España y Turquía, que acabó 6 a 0 a favor de los europeos, Nico Williams, jugador de la selección española, grabó a la estrella del Barcelona, quien lucía muy enamorado al ver su celular. ¿Por qué sonríes, bro?", se escucha decir a Nico, mostrando la risa nerviosa de su joven compañero.

Acto seguido, Lamine mandó un beso volado a la cámara mostrando como fondo de pantalla una foto de él con el torso desudo mientras atrás está Nicki Nicole abrazándolo y haciendo gestos con las manos. “Mi chaval está in love”, escribió Nico Williams en la descripción del video que viene siendo muy comentando en redes sociales.

Es así como Lamine Yamal puso fin de los rumores de separación de Nicki Nicole, a quien le dio una romántica cena con globos de corazones, rosas, pasteles y joyas el día de su cumpleaños el 25 de agosto.

Lamine Yamal expuso romántica foto con Nicki Nicole en fondo de pantalla de su celular.Fuente: Instagram (nicolas_williams9)

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron relación con romántica foto

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación con una foto compartida en redes sociales. El futbolista del FC Barcelona publicó una imagen romántica junto a la cantante argentina y ella la replicó en sus historias de Instagram, dejando atrás las dudas.

El último fin de semana, Nicki celebró por adelantado sus 25 años acompañada de familiares y amigos. Aunque ya había mostrado detalles de la celebración, como una torta decorada con corazones blancos y rojos y los saludos de sus seres queridos, la foto que más llamó la atención fue otra: la de la artista apoyando su cabeza en el rostro de Lamine mientras ambos miran sonrientes a la cámara.

La escena, cargada de romanticismo, muestra a la pareja sentada frente a una mesa decorada con pétalos de rosas rojas, un pastel blanco y un gran arreglo floral acompañado de globos en forma de corazón. Nicki aparece con un atuendo de estampado militar, mientras que Lamine viste una camisa negra y posa con una gran sonrisa.

El futbolista español acompañó la imagen con un emoji de pastel y un corazón rosado en sus historias de Instagram. Minutos después, la expareja de Peso Pluma replicó la publicación, agregando varios emojis de corazones en llamas.