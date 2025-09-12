Últimas Noticias
Real Madrid vs. Real Sociedad: ¿a qué hora inicia y dónde ver EN VIVO por la fecha 4 de LaLiga?

Real Sociedad vs. Real Madrid: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2025?
Real Sociedad vs. Real Madrid: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles de la visita del líder Real Madrid a Anoeta para enfrentar a la Real Sociedad, en la reanudación de LaLiga 2025-26.

Real Sociedad vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de septiembre, en el estadio Reale Arena, en San Sebastián (España). El partido corresponde a la fecha 4 de LaLiga 2025-2026 y se jugará a partir de las 09:15 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Llega la hora de la verdad para el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Victorioso sin grandes sensaciones en sus tres primeros partidos de LaLiga, sin tiempo para una pretemporada adecuada, pero con distancia entre partidos que ya desaparece en septiembre. Entre parón y parón por encuentros internacionales, hasta siete partidos que encarar en apenas 22 días.

Aparecerán las rotaciones con la necesidad de tener enchufada a toda su plantilla. Aunque no parece Anoeta y una Real Sociedad necesitada el mejor escenario para comenzar a realizarlas. Beneficiado en el parón de septiembre de contar, por ejemplo, con los futbolistas brasileños a los que Carlo Ancelotti permitió quedarse en la capital de España. Militao, Vinícius y Rodrygo llegan descansados.

Real Sociedad vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la jornada 4 de LaLiga?

La Real Sociedad aún no ha ganado en la temporada y en su último cotejo perdió 1-0 como visitante ante Real Oviedo. Por su lado, el Real Madrid tiene puntaje perfecto y llega de vence 2-1 a Mallorca.

¿Cuándo y dónde juegan Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga EA Sports?

El partido del Real Sociedad ante el elenco blanco de Real Madrid está programado para el sábado 13 de septiembre en el estadio Reale Arena, en San Sebastián (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 39 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga EA Sports?

  • En Perú, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 09:15 a.m.
  • En España, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 4:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.
  • En Brasil, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.
  • En Colombia, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 09:15 a.m.
  • En Paraguay, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.
  • En Ecuador, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 09:15 a.m.
  • En Bolivia, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 10:15 a.m.
  • En Venezuela, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 10:15 a.m.
  • En Chile, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 10:15 a.m.
  • En Uruguay, el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Real Betis vs. Real Madrid comienza a las 08:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO por TV?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú y países de Latinoamérica en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Sociedad vs Real Madrid: alineaciones posibles

Real Sociedad: Álex Remiro: Jon Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Takefusa Kubo, Barrenetxea y Mikel Oyarzabal.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Rodrygo Goes, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Real Sociedad vs Real Madrid: últimos resultados

  • 30/08/2025 | Real Oviedo 1-0 Real Sociedad – LaLiga
  • 24/08/2025 | Real Sociedad 2-2 Espanyol - LaLiga
  • 16/08/2025 | Valencia 1-1 Real Sociedad - LaLiga

  • 30/08/2025 | Real Madrid 2-1 Mallorca – LaLiga
  • 24/08/2025 | Real Oviedo 0-3 Real Madrid - LaLiga
  • 19/08/2025 | Real Madrid 1-0 Osasuna - LaLiga

