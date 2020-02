El croata se sinceró sobre su situación en el Barcelona. | Fuente: EFE

Tras el partido contra el Levante (2-1), el jugador del Barcelona, Ivan Rakitic, se mostró dolido con la entidad y admitió que en el mercado de invierno se planteó dejar el club azulgrana.

"¿Si he valorado salir? Sí, siempre se tiene que valorar. Llevo un tiempo complicado, pero he dicho siempre que, si puedo jugar, quiero estar aquí y disfrutarlo", dijo en zona mixta tras el encuentro contra el Levante.

En este sentido, se mostró crítico con el club: "Han sido varias cosas que no me gustaron, lo digo de forma muy clara, lo sabemos nosotros y la gente que toma decisiones, pero aquí no estamos para reír o disfrutar. Al final lo mejor para el club tiene que ser lo que sea bueno para nosotros, y hay que aceptar no entender algunas cosas".

Rakitic, que en el primer tramo de la temporada no gozó de muchos minutos, prefiere a partir de ahora pasar página porque viene lo decisivo. "A ver si podemos hacer magia. Ahora quiero disfrutar, ya ha pasado todo y tengo que pasar página y no pensar demasiado en todo ello, hay que trabajar de la mejor forma posible", zanjó. EFE