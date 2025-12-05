Barcelona vs Betis: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 15 de LaLiga 2025?

Barcelona, que volvió al liderato de LaLiga el pasado fin de semana y lo mantuvo este martes con la victoria ante el Atlético de Madrid (3-1) en la jornada adelantada por la Supercopa, tendrá este sábado otra exigente prueba para defenderlo en La Cartuja.

Allí le espera el mejor Betis del curso, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, después de que este miércoles superara con autoridad al Torrent valenciano (1-4), se centra en la LaLiga, en la que está asentado en la quinta posición y mira la posibilidad del asalto a los puestos 'Champions'.

Para ello, sería otro gran golpe de efecto superar al Barcelona, tras la clara victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, y así seguir firme en una campaña en la que también marcha muy bien en la Liga Europa, en la que el próximo jueves visitará al Dinamo de Zagreb.



Betis vs Barcelona: ¿Cómo llegan a la fecha 15 de LaLiga 2025-26?

Betis ganó 2-0 a Sevilla con goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira. En tanto, Barcelona derrotó 3-1 a Atlético de Madrid con goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres.

¿Cuándo y dónde juegan Betis vs Barcelona en vivo por la fecha 15 de LaLiga 2025-26?

El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el Estadio La Cartuja, en Sevilla (España). El recinto tiene una capacidad para 70 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Betis vs Barcelona en vivo por la fecha 15 de LaLiga 2025-26?



En Perú , el partido Betis vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m. En España , el partido Betis vs Barcelona comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

En Ecuador, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 12:30 p.m.

En Chile, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 1:30 p.m.

En Venezuela, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Brasil, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Paraguay, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

En Uruguay, el partido Betis vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Betis vs Barcelona en vivo?

El partido Betis vs Barcelona será transmitido en DSports y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Betis vs Barcelona: alineaciones posibles

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.



Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric o De Jong, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran o Rashford.

Betis vs Barcelona: últimos resultados

Barcelona 1-1 Betis - 5 de abril del 2025

Barcelona 5-1 Betis - 15 de enero del 2025

Betis 1-1 Barcelona - 7 de diciembre del 2024