LaLiga EA Sports: Barcelona quiere mantenerse en la punta del campeonato

Barcelona quiere mantenerse en la punta del campeonato
Barcelona quiere mantenerse en la punta del campeonato
Palpitamos la previa del choque entre Betis y Barcelona. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Betis ejercerá mañana la localía ante Barcelona, desde las 12:30 horas y en el marco de la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Betis y Barcelona

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis logró un triunfo por 2-0 ante Sevilla. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 17 goles marcados y solo ha recibido 5 en contra.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
4Atlético de Madrid311594214
5Betis24146628

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
