¿Lionel Messi de vuelta al Barcelona? La respuesta de Deco, el director deportivo culé

Lionel Messi, en el Barcelona, lo ganó todo. Luego fue al PSG y posteriormente al Inter Miami, club con el que lucha para ganar la Major League Soccer (MLS) por primera vez.

Pese a que Lionel Messi renovó su contrato en el Inter Miami hasta el año 2028, los hinchas del FC Barcelona no pierden la ilusión de verlo otra vez con la camiseta culé. En relación a una posible vuelta del argentina a Cataluña es que fue consultado el director deportivo del club, el portugués Deco.

"No creo que sea posible esto. Tiene contrato y nunca se planteó esto. Creo que todavía puede dar y el tema que se quiera hablar no es (para el momento). Todo es especulativo", dijo sobre Messi a la Cadena Ser.