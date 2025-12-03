Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Lionel Messi de vuelta al Barcelona? La respuesta de Deco, el director deportivo culé

Messi debutó con la camiseta del Barcelona en el año 2004.
Messi debutó con la camiseta del Barcelona en el año 2004. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Pese a que Lionel Messi firmó su renovación en Inter Miami, en Barcelona se pronunciaron por el crack argentino.

Lionel Messi, en el Barcelona, lo ganó todo. Luego fue al PSG y posteriormente al Inter Miami, club con el que lucha para ganar la Major League Soccer (MLS) por primera vez.

Pese a que Lionel Messi renovó su contrato en el Inter Miami hasta el año 2028, los hinchas del FC Barcelona no pierden la ilusión de verlo otra vez con la camiseta culé. En relación a una posible vuelta del argentina a Cataluña es que fue consultado el director deportivo del club, el portugués Deco.

"No creo que sea posible esto. Tiene contrato y nunca se planteó esto. Creo que todavía puede dar y el tema que se quiera hablar no es (para el momento). Todo es especulativo", dijo sobre Messi a la Cadena Ser.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
En Inter Miami, Lionel Messi ha ganado la Leagues Cup.
En Inter Miami, Lionel Messi ha ganado la Leagues Cup. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Cristobal Herrera Ulashkevich

En Barcelona ven lejana la vuelta de Messi

Luego, no se guardó elogios para el internacional con la Selección de Argentina, quien tiene dos Copa América y un Mundial con la indumentaria albiceleste

"Es el mejor jugador de la historia del club junto a Johan Cruyff. No me extraña (que los hinchas en el Camp Nou coreen su nombre en el minuto 10 de los partidos) y creo que es normal. Es imposible no recordar sus goles y jugadas. Creo que eso es normal", agregó.

De otro lado, Lionel Messi y sus compañeros en el Inter Miami se preparan para lo que será la gran final de la temporada 2025 de la MLS, en donde enfrentarán de locales al Vancouver Whitecaps.

El partido para conocer al nuevo campeón de la MLS está programado para el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium, en California (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 21,550 espectadores.

La final se podrá ver por Apple TV en Perú y los demás países del mundo. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página de RPP.pe.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lionel Messi FC Barcelona Deco

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA