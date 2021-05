Mira aquí, Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: guía y programación por LaLiga Santander. | Fuente: EFE

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 16 de mayo en el Estadio Camp Nou por la fecha 37 y penúltima de LaLiga Santander. Este choque está programado para que empiece a las 11:30 a.m. hora peruana y 6:30 p.m. en España. No jugará el volante peruano Renato Tapia por lesión.

El duelo entre Barcelona y su par del Celta de Vigo será transmitido a toda Sudamérica por las señales de ESPN y ESPN Play. Además, en territorio español lo ves vía Movistar LaLiga.

Barcelona, que prácticamente no tiene opciones de ganar LaLiga tras empatar ante el Atlético de Madrid y el Levante, recibirá al Celta con ganas de finalizar la temporada con la cabeza alta. Es uno de los motivos por los que el jueves el presidente Joan Laporta se reunió con el entrenador Ronald Koeman en un restaurante de Cataluña.

Barcelona vs. Celta de Vigo: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

México: 11:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

El conjunto colchonero, líder, ya se encuentra a cuatro puntos de distancia y Real Madrid a dos cuando tan solo faltan por disputarse seis, pero los azulgranas no quieren acabar con un mal sabor de boca una temporada en la que estaban destinados a no levantar títulos y conquistado la Copa del Rey.



Este es el propósito de Laporta, quien aún no ha decidido si Koeman seguirá como técnico la próxima temporada o buscará una alternativa para afrontar el futuro del elenco catalán.



Las dos últimas jornadas de Liga se disputarán en horario unificado y este hecho no permitirá al Barcelona poner presión a los rivales con un triunfo, oportunidad que sí tuvo el pasado martes. No obstante, desaprovechó al empatar a tres ante Levante. Los posteriores triunfos del Atlético y el Madrid aún le complicaron más la situación.



Además, en el Ciutat de Valencia el azulgrana Sergi Roberto se resintió de su lesión en el recto femoral del muslo derecho y prácticamente se descarta que vuelva a pisar un terreno de juego esta temporada.



También será baja ante el Celta de Vigo el central Óscar Mingueza, quien se ha unido a la dinámica del filial para afrontar la promoción de ascenso a Segunda División A. Este domingo, el Barça B disputará las semifinales contra UCAM Murcia en el Estadio Municipal Vicente Sanz de Don Benito.

Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Araujo, Lenglet; Dembélé, Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Pedri, Jordi Alba; Griezmann y Messi.

Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin, Aidoo, Araujo, Aarón Martín; Beltrán, Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas y Mina.

¿Dónde ver el Barcelona ante Celta por TV?

Lo ves vía ESPN y ESPN en Sudamérica, en tanto que será transmitido por Movistar LaLiga en España.

(Con información de EFE)

