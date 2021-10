Koeman y Ancelotti se enfrentarán en el Barcelona vs. Real Madrid | Fuente: AFP

El Clásico a la vista. Real Madrid visitará este domingo al Barcelona en el Camp Nou por la décima jornada de LaLiga, un duelo al que ambos rivales llegan tras lograr victorias en la Champions League.

Barcelona obtuvo un triunfo vital frente al Dinamo, lo que mantiene sus posibilidades en la Champions y aplacó los cuestionamientos hacia el entrenador Ronald Koeman. A pesar de ello, el técnico merengue Carlo Ancelotti apuntó que el neerlandés realiza un buen trabajo.

"Sé que ahora mismo entrenar al Barcelona es muy difícil por el cambio de jugadores que ha habido y él lo está haciendo bastante bien", dijo el italiano en ‘Movistar+’.

"Como entrenador le veo bien. He llegado al Everton después de él y me han hablado muy bien. Yo no le conozco mucho", comentó Ancelotti.

Koeman vs. Ancelotti, el Clásico de los técnicos

Tras disputar ocho partidos en LaLiga, el Real Madrid marcha en la segunda casilla a tres unidades de la Real Sociedad, con un partido pendiente. Para el Clásico en el Camp Nou, Carlo Ancelotti señaló que volverá a contar con Eden Hazard y Dani Carvajal.

"El equipo está bien porque Carvajal y Hazard vuelven para el partido. Hemos tenido problemas después del duelo ante el Shakhtar, pero ya los estamos resolviendo y creo que llegamos bien", afirmó.

"Los duelos ante el Barcelona siempre son difíciles, pero también para ellos”, añadió Ancelotti, que deslizó no planea realizar grandes cambios en su equipo titular. “En este partido tenemos que jugar como lo venimos haciendo. Si podemos ir por la carretera recta, mejor, hay que evitar las curvas”, indicó.





