Samuel Umtiti fichó por el FC Barcelona el 14 de julio del 2016. | Fuente: @FC Barcelona

Antes del inicio de la temporada europea, cuando Barcelona buscaba la manera cómo retener a Lionel Messi, surgió la posibilidad en el cuadro catalán de rescindir el vínculo del francés Samuel Umtiti, con el objetivo de reducir la masa salarial del plantel y mantener al astro argentino, además de paliar la crisis económica que atravesaba la entidad.

No se concretó ningún traspaso en el caso de Samuel Umtiti, a pesar de que Ronald Koeman señaló públicamente que no contaría con él. El zaguero optó por continuar, pero no atraviesa un gran momento en el club.

"Estoy esperando tener una oportunidad para demostrar que estoy muy bien, aunque está siendo un poco duro”, contó el futbolista de 27 años en 'Mundo Deportivo'.

Todavia no se sabe cuánto tiempo se quedará en el Barcelona, dado que no es tomado en cuenta en la campaña por Ronald Koeman, todavía cuando hay más de una opción en su posición en el banquillo ‘culé’. Pero Samuel Umtiti sueña con ingresar y ganarse la confianza del entrenador neerlandés.

"Voy a seguir luchando para demostrar a todo el mundo que estoy bien y que puedo jugar y ayudar al equipo como todos”, mencionó.





Samuel Umtiti y su presente incierto en Barcelona

Samuel Umtiti confesó que le afectó los silbidos de la afición en la presentación del plantel de Barcelona para esta temporada en el Trofeo Joan Gamper.

“Amo a este club, pero es cierto que me he sentido solo. Me dolieron los silbidos en el Gamper. Nunca pensé que me pasaría. No me planteo irme en enero, quiero triunfar aquí. No me veo en otro sitio. Mi intención es cumplir el contrato", enfatizó el francés.

Samuel Umtiti llegó a Barcelona en 2016 procedente del Lyon y con los azulgranas registra más de 130 partidos disputados. Además, el campeón mundial francés cuenta con 7 títulos como catalán.





